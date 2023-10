Новые приборы и другие разработки ученого НГУ в области биофотоники отмечены премией правительства региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Биофотоника — область науки и техники, в которой используется свет для получения информации о биологических системах и воздействия на них. Ученые Новосибирского университета не первый год ведут исследования в этом направлении, результаты, полученные одним из них — заведующим лабораторией оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ, к.ф.-м.н. Александром Москаленским и были отмечены премией I степени правительства области для молодых ученых в этом году в номинации «лучший молодой изобретатель».

Награду вручили не за отдельное достижение, а за комплекс результатов, полученных в последнее время. В их числе метод активации тромбоцитов, который позволяет следить за протеканием этого процесса в каждой клетке в реальном времени (что было невозможным при использовании классических методов).

Другая разработка — прибор для измерения люминесценции синглетного кислорода (одна из активных форм этого газа). Он пригодится, например, для фотодинамической онкотерапии, в ходе которой раковые клетки уничтожаются как раз активными формами кислорода.

— Мы используем этот прибор в лаборатории для анализа разработанных нами химических веществ, так как большинство из них тоже производят синглетный кислород под действием света, — рассказал Александр Москаленский.

А само создание таких веществ, преобразующих энергию света в биологические эффекты, также вошло в перечень результатов, отмеченных премией правительства.

Ранее коллективом лаборатории была создана молекула, которая под действием ультрафиолетового света распадается с выделением адреналина. Но, поскольку ультрафиолетовый свет не очень биосовместимый, исследователи сосредоточились на веществах, работающих в видимом или ближне-инфракрасном диапазоне.

— Одно из последних достижений — это молекула, выделяющая под действием красного света с длиной волны 670 нм оксид азота, важную биологическую молекулу, которая у нас в организме регулирует тонус сосудов, давление и многое другое, — отметил ученый.

В настоящее время работа практически по всем направлениям продолжается (так, исследование тромбоцитов поддержано грантом РНФ).

— Мы также начали применять методы нанофотоники, чтобы, в частности, сдвинуть длину волны активации наших веществ в область прозрачности тканей (так называемого «терапевтического окна» — ближней инфракрасной области спектра). Это важно с точки практического применения полученных нами результатов. Надеюсь, что использование в будущем новой исследовательской инфраструктуры в кампусе НГУ позволит повысить эффективность нашей работы, — подчеркнул Александр Москаленский.

Напоминаем, речь идет о научно-исследовательском центре, который является частью нового университетского кампуса мирового уровня, строящегося в рамках национального проекта «Наука и университеты». Согласно планам, он должен быть введен в строй не позднее конца 2025 года, а в настоящее время идет отбор лабораторий и научных групп, которые в числе первых смогут воспользоваться этой инфраструктурой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI