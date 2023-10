На месте пятиэтажки в Люблине возведут новостройку по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Люблинской улице построят дом для участников программы реновации. Новостройку возведут на месте старой пятиэтажки. Строители уже получили разрешение на работы от Мосгосстройнадзора.

«Новый односекционный дом общей площадью около 18 тысяч квадратных метров появится в 9-м квартале района Люблино. Его отличает удачное расположение в непосредственной близости от объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также Люблинского парка, известного своими живописными местами отдыха и историческим музеем-усадьбой. С начала года это уже 21-й по счету дом в ЮВАО по программе реновации, на который застройщикам выдана разрешительная документация, необходимая для начала работ на стартовой площадке», — отметил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Новостройка будет монолитной. Для ее внешней отделки используют керамический кирпич в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором. На наружных стенах установят металлические корзины под кондиционеры.

В доме будет 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные. В них выполнят полную внутреннюю отделку по утвержденным стандартам реновации. Пять квартир на втором и четвертом этажах оборудуют для жителей с ограниченными возможностями здоровья. В них установят специальную сантехнику с поручнями, выключатели и квартирный щиток ниже стандартного уровня.

На первом этаже расположится входная группа с тамбурами, вестибюль, комната консьержа, колясочная, помещения для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и лифтовой холл, где установят четыре кабины грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. На первом этаже разместятся общественные и коммерческие объекты, в том числе центр информирования для участников программы реновации.

На территории рядом с домом обустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение и малые архитектурные формы. По проекту там также выполнят озеленение и организуют плоскостную парковку с местами для инвалидов.

Мосгосстройнадзор по поручению Сергея Собянина уделяет особое внимание жилым объектам по программе реновации, добавил Игорь Войстратенко.

«На каждом этапе возведения дома на Люблинской улице будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия. Как только застройщик направит извещение о начале работ, инспекторы составят программу проверок. По заданию комитета в них примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз. Эксперты с помощью лабораторно-инструментальных исследований произведут оценку соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — отметил он.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства в стране. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья здесь вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров. В прошлом году было возведено порядка 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

