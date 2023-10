Московское предприятие запустило производство шоколадных десертов без глютена

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский производитель полезной выпечки «Другой хлеб» приступил к производству безглютеновых шоколадных десертов. 20 процентов средств от продажи этих изделий будет поступать в благотворительный фонд.

«Столичные производители хлебобулочной продукции активно следуют современным тенденциям, расширяют ассортимент и предлагают новые виды изделий без глютена, сахара и пшеничной муки в составе. Кроме того, они уделяют внимание благотворительным инициативам. Так, московская компания по выпуску полезной выпечки при поддержке благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья разработала специальные шоколадные безглютеновые десерты для детей и приступила к их производству. Планируется, что до конца года выпустят более трех тысяч таких изделий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В составе нового десерта нет яиц, сахара и молока, поэтому его можно давать детям с раннего возраста. Кроме того, новинка придется по вкусу и взрослым, которые придерживаются диет и принципов здорового питания.

Предприятие работает на территории Москвы с 2019 года и выпускает широкий ассортимент бельгийских вафель, хлеба, макарон для диетического питания. При производстве полностью исключен контакт с продуктами, содержащими глютен.

Сегодня в Москве расположено свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных компаний и около 100 малых. На них производят разнообразные товары: мебель, одежду, медицинское оборудование, лекарства и многое другое. Также активно внедряются инновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

