Москвичей приглашают принять участие в акции «Цифровой диктант»

До 15 октября жители столицы могут проверить свои знания в сфере цифровой грамотности в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант». Протестировать свои диджитал-навыки и восполнить пробелы в знаниях приглашают всех желающих старше 10 лет. Диктант проходит онлайн.

Специально для москвичей Департамент информационных технологий столицы подготовил ряд дополнительных вопросов, посвященных цифровым сервисам города.

«Создавая эти вопросы, мы старались представить реальные ситуации, в которых могут оказаться жители столицы. И нашей задачей было не только узнать, насколько горожане знакомы с московскими цифровыми сервисами, но и в интересной форме рассказать о некоторых проектах и технологиях, напомнить об их возможностях и показать, как они помогают в повседневной жизни», — сообщил советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

Он также отметил, что москвичи — одни из самых продвинутых пользователей цифровых продуктов в мире. На портале mos.ru сейчас доступно свыше 400 цифровых услуг и сервисов, которые с каждым годом становятся все более привычными и востребованными у горожан. Поэтому вопросы для жителей столицы затрагивают самые разные сферы жизни. Например, москвичам предлагают ответить, где и как пользоваться бесплатным городским вайфаем и какие виды счетов можно оплатить с помощью сервиса «Мои платежи».

Участники акции смогут не только определить свой уровень знаний и получить именной сертификат, но и составить персональный план повышения цифровой грамотности. С 16 октября все, кто прошел тестирование, смогут провести работу над ошибками. Кроме того, «Цифровой диктант» познакомит участников с отечественными цифровыми сервисами и продуктами.

Онлайн-тест разработан для разных возрастных категорий. Вопросы рассчитаны на детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста от 60 лет.

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый посвящен различным устройствам и базовым программам. Второй — работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. В третьем блоке собраны вопросы по цифровой безопасности, а в четвертом — о новых технологиях, включая искусственный интеллект. Итогом акции станет выявление индекса цифровой грамотности населения.

Организатором акции выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций. Соорганизаторами стали АНО «Цифровая экономика» и Общероссийский народный фронт. «Цифровой диктант» проходит при содействии Минцифры России и Департамента информационных технологий города Москвы. Всероссийская акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

