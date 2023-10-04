Куйбышевский НПЗ провел совместные экологические акции с «Движением первых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Сотрудники Куйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий НК «Роснефть») совместно с участниками Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» организовали ряд социально-значимых акций, направленных на создание комфортной городской среды и формирование бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

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