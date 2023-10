Крупнейшая металлургическая и строительная корпорация Китая посетила Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 сентября с визитом в Политехнический университет прибыла делегация одной из крупнейших и старейших государственных индустриальных корпораций Китая — Группы компаний China Metallurgical Group Corporation (MCC Group). Её основная деятельность связана с проектированием, строительством и оснащением высокотехнологичным оборудованием металлургических предприятий, а также строительством гражданских и городских объектов.

Возглавил делегацию заместитель генерального директора корпорации по связам с Россией и СНГ Лю Ди. В мероприятии также участвовали директор Российского отделения компании Ван Юаньтао, эксперты по инженерной и финансовой части.

От имени руководства Политехнического университета китайских коллег приветствовал начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк.

Сотрудничество России и Китая приобретает всё более важное значение, поэтому развитие партнёрства с китайской промышленностью является важнейшим приоритетом для Политехнического университета , — отметил он.

На встрече присутствовали заместитель директора Инженерно-строительного института (ИСИ) Александр Чусов, заместитель директора Инженерно-строительного института по международной деятельности Михаил Романов, а также заместитель директора Института машиностроения, материалов и транспорта, директор Высшей школы физики и технологий материалов Сергей Ганин.

MCC Group не так давно вышла на российский рынок и поэтому находится в поиске надёжных партнёров для сотрудничества в области подготовки кадров для металлургической и строительной отрасли, совместной проектной деятельности по строительству промышленных и гражданских зданий и сооружений, исследования материалов , — подчеркнул госпидин Лю Ди.

Большой интерес представителей MCC Group вызвали предложения российской стороны по совместным стажировкам для российских и китайских студентов в проектах компании, образовательным программам для студентов и специалистов, а также обмену экспертами. Александр Чусов рассказал коллегам о богатом опыте сотрудничества ИСИ с китайскими университетами в Пекине, Шенжэне, Чэнду и других городах Китая. Он отметил, что перспективная кооперация с MCC Group полностью соответствует подходу института к подготовке студентов, связанному с эффективным сочетанием теоретических занятий и практики в реальных проектах на предприятиях.

О возможностях совместной работы в области металлургии и материаловедения сообщил китайским гостям Сергей Ганин.

За долгие годы сотрудничества с крупными металлургическими комбинатами коллектив Высшей школы физики и технологий материалов накопил серьёзный опыт в области исследования свойств материалов на всём производственном цикле , — рассказал он.

В качестве исследовательских направлений для сотрудничества Сергей Ганин предложил рассмотреть создание цифровых двойников металлургических процессов, а также получение металлов с высокими механическими характеристиками.

В завершение встречи китайская сторона отметила, что впечатлена масштабом и компетенциями университета. MCC Group и Политех имеют большие перспективы для сотрудничества по многим образовательным и научным направлениям. Для того, чтобы зафиксировать достигнутые договоренности, стороны планируют подготовить меморандум о сотрудничестве и подписать его в ближайшее время.

Для справки

China Metallurgical Group Corporation (MCC Group) является старейшей строительной компанией в черной металлургии Китая, стала одной из первых центральных государственных предприятий, основным видом деятельности которых является девелопмент недвижимости, одобренный государством.

Как инновационно-ориентированное предприятие, ГМК имеет 13 научно-исследовательских и проектных институтов класса А и 15 крупных строительных предприятий, имеющих 5 комплексных проектных квалификаций класса А и 34 специальных генподрядных строительных квалификации. MCC также имеет 25 платформ научных исследований и разработок национального уровня и более 25 000 эффективных патентов, занимая 4-е место среди центральных предприятий в течение пяти лет подряд, с 2013 по 2017 год. С 2000 года компания 46 раз получала Национальную премию в области науки и технологий и опубликовала 44 международных стандарта и 430 национальных стандартов.

