Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги осенью планируют выставить земельный участок в районе Косино-Ухтомский. Инвесторам предложат построить на нем культурно-досуговый центр. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для создания или расширения бизнеса предприниматели могут арендовать у города землю для возведения различных объектов недвижимости. Так, в ближайшее время на торги планируется выставить участок площадью 0,34 гектара на улице Медведева в районе Косино-Ухтомский для строительства культурно-досугового центра. Инвестор сможет построить здание площадью до 2,7 тысячи квадратных метров и разместить в нем, например, музей, выставочный зал, художественную галерею, кинотеатр», — отметил Максим Гаман.

Участок удобно расположен: рядом находятся улицы Салтыковская и Рудневка. Неподалеку есть парковая зона и станция метро «Улица Дмитриевского».

Срок договора аренды — четыре года 10 месяцев. Из них 28 месяцев отводится на получение арендатором разрешения на строительство, а затем 15 месяцев — на работы нулевого цикла.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI