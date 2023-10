Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Холодная погода, высокая влажность и общее снижение иммунитета могут стать причиной болезней домашних животных. Осмотр ветеринара и вакцинация помогут подготовить четвероногих друзей к сезону холодов. Рассказываем, как позаботиться о питомце осенью и какие онлайн-сервисы для них есть в столице.

«Уже более четырех с половиной лет в Москве работает городской сервис онлайн-записи к ветеринару. За это время им воспользовались свыше 750 тысяч раз. Благодаря ему планировать визит в ветклинику проще: он позволяет найти ближайшее учреждение, подходящего специалиста, выбрать удобные дату и время визита. При этом на mos.ru сейчас можно не только записаться к ветеринару, но и посмотреть амбулаторную карту животного и получить инструкции на все случаи жизни — все это теперь доступно в суперсервисе “Мой питомец”», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Уход за питомцем в холодное время года

Необходимо следить, чтобы любимец не переохлаждался. Вирусные инфекции, заболевания мочеполовой системы и рецидивы астмы — самые частые причины обращений к ветеринарам поздней осенью и зимой.

Собаки могут заболеть на прогулках, особенно если погода холодная и ветреная, а дополнительной двигательной активности у питомцев нет. Отдельные породы нуждаются в теплой одежде. Кошки тоже могут простудиться. Причиной болезни становится сквозняк на подоконнике или балконе, где животные проводят время.

Симптомы при простуде у животных — кашель и чихание. Нередко к ним добавляются выделения из носа, вялость и отказ от еды. В этом случае специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.

Кроме того, следует обратить внимание на питание животных. В холодное время года их организм особенно нуждается в витаминах. Не менее важны и гигиенические процедуры: обрезка когтей, стрижка шерсти, санация ушных раковин. В городских ветклиниках можно получить весь спектр необходимых процедур.

Стоит позаботиться и о своевременной вакцинации. Привить питомца от бешенства в городских клиниках можно бесплатно. Для собак, кошек, енотов, хорьков и кроликов прививка обязательна. Записаться на вакцинацию можно с помощью сервиса на mos.ru. В личном кабинете на портале пользователи могут настроить напоминания: они поступают за 30 дней до нужной даты на электронную почту и в приложение «Госуслуги Москвы».

Как записаться к ветеринару онлайн

С помощью сервиса на портале mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» жители могут записать питомца в любую из 26 государственных ветеринарных клиник на первичный прием, клинико-диагностические и лабораторные исследования, чипирование, а также получить услуги офтальмолога, стоматолога, хирурга, терапевта, вызвать специалиста на дом. Обратиться в ветклинику можно, чтобы оформить сопроводительные документы для перевозки питомца.

При записи к ветеринару в электронном заявлении понадобится указать информацию о животном. Затем нужно выбрать клинику, услугу, дату и время приема.

У авторизованных пользователей mos.ru есть возможность добавить данные о питомце в личный кабинет, тогда процесс записи будет быстрее — при заполнении электронной формы эта информация появится там автоматически.

«Сервис онлайн-записи к ветеринарному врачу позволил существенно упростить процесс получения помощи владельцам домашних животных и сделал ее более доступной и удобной. Широкий спектр ветеринарных услуг, на которые доступна онлайн-запись, позволяет решить любой вопрос, связанный со здоровьем четвероногого члена семьи», — поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Какие возможности дает хозяевам суперсервис «Мой питомец»

В июле 2023 года на mos.ru заработал суперсервис «Мой питомец». Там собрана вся информация о домашних животных и их здоровье, а также есть все ветеринарные услуги и сервисы, которые предоставляет город.

В суперсервисе можно получить доступ к электронной амбулаторной карте любимца. Раньше ее могли видеть только специалисты городских ветклиник. Теперь в любое время хозяин может ознакомиться с историей болезни животного, посмотреть данные о записях к ветеринару и результатах анализов. При необходимости туда можно добавить сведения о приемах в частных клиниках и скачать карту.

Доступ к амбулаторной карте откроется, когда пользователь добавит данные о питомце в личный кабинет на mos.ru. Информация о приемах в городских ветклиниках обновляется в режиме реального времени благодаря синхронизации с ветеринарной автоматизированной системой.

В сервисе есть раздел «Жизненные ситуации». В нем собраны инструкции, которые пригодятся как опытным владельцам, так и тем, кто только собирается им стать. Все советы и рекомендации подготовили специалисты Государственной ветеринарной службы. Например, пользователи найдут в разделе статьи об уходе за экзотическими животными, узнают, как вести себя, если питомец потерялся, и как подготовить животное к дальней поездке.

Суперсервис «Мой питомец» доступен всем пользователям. Для просмотра амбулаторной карты, сведений о вакцинациях и данных приемов у ветеринара потребуется авторизация.

Кроме того, на mos.ru работает сервис поиска пропавших животных. Это совместный проект столичного Департамента информационных технологий, Комитета ветеринарии и Комитета государственных услуг города Москвы. Сервис работает по принципу электронной доски объявлений, где москвичи могут обмениваться информацией о потерянных или найденных животных. Он позволяет искать питомцев по базе опубликованных сообщений, просматривать контакты для связи с их владельцами и создавать новые объявления.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI