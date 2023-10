Завершилось главное академическое событие фестиваля RuCode

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Со 2 по 4 октября в МФТИ проходила Всероссийская конференция с международным участием «Дизайн междисциплинарных исследований в контексте сближения моделей естественно-научного и гуманитарно-социального знания». Ее организаторы — Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук и Центр развития ИТ-образования МФТИ.

Проект объединил свыше 80 российских и зарубежных спикеров, в числе которых Арутюн Аветисян, Юрий Аникин, Альберт Бахтизин, Ольга Базанова, Юрий Боровиков, Леонид Бородкин, Михаил Бурцев, Михаил Гельфанд, Генриетта Гертнер, Михаил Тульчинский, Тимофей Григорьев, Василий Громов, Мухамед Кабардов, Антон Колонин, Степан Калмыков, Максим Кронгауз, Иван Круглов, Елизавета Лихачева, Елена Пенская, Артем Оганов, Игорь Окунев, Ренцо Поццо, Моисей Фурщик, Александр Хренков, Хонг Чжоу и другие.

Эксперты и участники обсудили вопросы, касающиеся развития искусственного интеллекта в междисциплинарных проектах, когнитивистики и нейробиологии, применения анализа данных в гуманитарных и социальных дисциплинах, возможностей использования оптики гуманитарно-социальных наук, дизайна развития общественных процессов и многих других тем.

«Мы прекрасно понимаем, что современные технологии тесно касаются каждого человека, а значит, соприкасаются с гуманитарным знанием. Безусловно, когда мы говорим, например, про искусственный интеллект, мы оперируем такими понятиями, как эмоции, эмпатия, внимание, применительно к компьютерной программе, а это означает, что для того, чтобы люди на другом конце коммуникационного канала не испытывали дискомфорта и негативных эмоций, важно, чтобы разработчики таких систем работали вместе со специалистами в области гуманитарных и социальных наук. Мы рады, что на Физтехе такая синергия возникает и что в МФТИ очень много внимания уделяется гуманитарному циклу в подготовке студентов», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

По словам организаторов, основная задача конференции заключается в создании условий для формирования академических коллабораций, а также системном повышении мотивированности молодых исследователей.

«Фокус конференции — на выявлении узловых точек знания во взаимодействии различных ее кластеров: исследований в области перекрестного использования возможностей искусственного интеллекта и разработок в области гуманитарно-социальных наук, перспектив применения больших данных в проектировании образа будущего, реинтерпретации использования возможностей дизайна материалов в художественной деятельности, прояснения особенностей функционирования нейропсихофизиологических механизмов в творческой деятельности и других.

В настоящее время, судя по развертыванию проекта, формируемым академическим коллаборациям, общественному интересу (зарегистрировано свыше 1000 участников) и репрезентации в масс-медиа, конференция становится одним из наиболее представительно-перспективных междисциплинарных академических мероприятий подобного профиля», — подвел итоги конференции сопредседатель Организационного комитета — председатель Программного комитета, директор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ, профессор Григорий Консон.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI