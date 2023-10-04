Дождь, гроза и сильный ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидается дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
В такую погоду жителям города советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03 или ГБУ «Гормост» по телефону: +7 (495) 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.
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