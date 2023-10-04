Дождь, гроза и сильный ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидается дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В такую погоду жителям города советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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