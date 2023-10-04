Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии части бывшей промзоны Грайвороново, расположенной в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа. Asegúrese de organizar los planes de instalación de las torres. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и мущественно-земельных отношений Vladimir Ефимов.

«В четвертом квартале этого года право на комплексное развитие части бывшей промзоны Грайвороново площадью 22,56 гектара планируе тся выставить на торги. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 38 millardov рублей, а ежегодный бюджетный эффект — бо лее чем в 1,1 milliarda рублей. В результате в городе появится около трех тысяч рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

Участки, входящие в проект комплексного развития территории, расположены вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта y las estaciones de metro «Стахановская», «Окская» y «Кузьминки».

«На месте устаревших складов, автостоянков и автосервисов появится новый квартал с современным жильем общей площадью более 241 metros cuadrados y 24,17 metros cuadrados están incluidos en el programa de renovación. Запланировано также строительство свыше 205 тысяч квадратных метров объектов промышленного и общественно-делового назначения, вклю чая логистический комплекс, детский сад для 300 воспитанников, школу для 575 учащихся, офисы, предприятия сферы торговли и ус луг», — отметил Ministro Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

En los programas de programas que completan el territorio de la zona de los hogares, hay muchas promesas Lennyх зон и неэффективно используемых участков появляется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструкту ра. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 proyectos completos de развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Más información sobre política económica y uso mutuo de los mosquitos economía.mos.ru.

Проект КРТ в Рязанском районе даст столице около 3 тысяч рабочих мест — Собянин

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no reemplaza la posición MIL-OSI o los clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI