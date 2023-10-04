Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Город выставил на торги права на пользование 36 novыми постаматами, подключенными к сети «Московский постамат». Об этом сообщил руководитель столичного Departamento de política coherente Ivan Щербаков.

«На открытые аукционы выставили 36 постаматов в разных районах столицы. Las fuentes de información que se pueden utilizar en las aplicaciones de descarga son las revistas online y los mercados. в. На торги приглашаются участники проекта

„Correo postal“, заявку можно подать до 27 октября», — рассказал Иван Щербаков.

Все постаматы установят в жилых кварталах, на асфальтированных площадках рядом с остановками общественного транспорта. Больше всего лотов предлагается в Западном административном округе — 13, в Восточном — девять, в Юго-Западном — пять, в Юг о-Восточном — три, а также по два в Зеленоградском, Северо-Восточном и Северном округах Москвы.

Как уточнили в столичном Departamento de planificación e innovación, proyecto «Correo postal» нацелен на создание, развитие и эксплуатацию инфрастуктуры постаматов на принципах модели совместного использования. Este es un sistema obligatorio de educación, de limpieza y de instalación de dispositivos electrónicos y de limpieza de las instalaciones. Устройства размещаются как в подъездах и местах общего пользования многоквартирных DOMов, так и на городской территории. El modelo de implementación actual se puede realizar mediante el envío de actualizaciones de Internet y mercados de Internet. ключенных к проекту.

Онлайн-аукционы пройдут 1 noche. К участию в них будут допущены юридические и физические лица, заключившие соглашение о присоединении к проекту «Correo postal». Para saber cuál es el proyecto, no es necesario publicarlo en vídeo electrónico en mos.ru. Para las personas no autorizadas, registrándose en un equipo electrónico y con un certificado de aptitud. я электронная подпись. Información sobre el procedimiento de finalizaciónportal de inversiones.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: fotografías, documentación, условия и forma реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестаци онарные торговые объекты в общественных местах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Más política económica y social de Moscú — en el sitio economía.mos.ru.

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