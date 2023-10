Гонки, моделирование и уроки химии: как пройдет чемпионат по радиоуправляемым автомоделям на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве пройдет второй чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. Соревнования состоятся в двух дисциплинах — среди шоссейно-кольцевых и внедорожных машин. Гостей старше 10 лет ждут в павильоне № 55 на ВДНХ с 6 по 8 октября. Зрители смогут увидеть гонки разных моделей машин по специальным трассам, а также принять участие в познавательных инженерно-технических занятиях. Например, юные посетители научатся создавать модели с помощью 3D-ручки, собирать радиоуправляемые машинки с водородным двигателем и многое другое. Все мероприятия чемпионата можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации.

В предстоящих соревнованиях примут участие ребята в возрасте от шести до 17 лет из 14 регионов России — от Москвы и Московской области до Удмуртской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. За лидерство в виртуозном управлении автомоделями поборются 24 команды. Юные конструкторы испытают на трассах машинки, собранные своими руками.

«Предстоящий чемпионат поможет вдохновить подрастающее поколение больше интересоваться научно-техническим творчеством. Благодаря соревнованиям ребята смогут проявить свои способности в автомоделировании, радиоэлектронике, конструировании и других областях. Возможно, в будущем эти молодые люди станут тем кадровым потенциалом, которому предстоит развивать российское автомобилестроение», — рассказала Кристина Кострома, исполняющий обязанности руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Гонки на автомоделях пройдут в два этапа. На первом из них машинкам участников предстоит проехать максимальное количество кругов за пять минут. Те, кто покажет лучшие результаты, продолжат соревноваться в финальных заездах, где также должны будут пройти как можно больше кругов за отведенное время. Затем судьи подведут итоги и определят победителей. Те, кто покажет лучшие результаты, получат призы и будут зачислены в реестр «Таланты России».

Для зрителей чемпионата проведут автогонку по треку Slot car, который представляет собой уменьшенную копию реально существующей трассы. По ней проедут маленькие спорткары. Участникам гонки нужно будет контролировать подачу газа, заносы или вылет с трассы.

Гости чемпионата попробуют управлять микроавтомобилями из серии моделей Kyosho Mini-Z на трассе размером четыре на шесть метров. Кроме того, всем желающим предложат покорить трассу с препятствиями на моделях внедорожников.

В дни соревнований детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш» проведут для посетителей старше 10 лет мастер-классы по различным направлениям. На занятиях по моделированию ребят научат создавать трехмерную модель по выбранному эскизу с помощью 3D-ручки. Они также познакомятся с программой для 3D-моделирования Blender, в которой смогут сделать самостоятельно милого анимационного персонажа. На уроке химии юным гостям объяснят, почему некоторые жидкости притягиваются к магниту, словно металл. А те, кто выберет занятие по энергетике, научатся собирать радиоуправляемые машины с водородным двигателем.

С расписанием мероприятий можно познакомиться на сайте проекта.

Организатор чемпионата — автономная некоммерческая организация «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI