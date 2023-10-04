В помощь врачам: новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Москве заработал пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для комплексный заболеваний. El algoritmo se aplica a las imágenes de imágenes computarizadas de acuerdo con esta patología, para la visualización de los datos. ковские врачи ранее не применяли нейросети. В их числе мочекаменная болезнь, а также новообразования печени и почек. Об этом сообщила Anastasia Rakova, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем расширять московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Начал работать еще один, уже пятый, комплексный сервис искусственного интеллекта, который находит на изображениях компьютерно й томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний. Нейросети анализируют снимок для выявления новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, а также по трем новым направлениям — дагностике мочекаменной болезни, новообразований печений и почек. Un servicio completo y completo está disponible para su uso en el protocolo de la investigación. ии, которые не являются предметом обследования», — рассказала Анастасия Ракова.

Además, estos nuevos y completos servicios permiten a estas personas utilizar todas las comodidades necesarias. Остальные направлены на дагностику патологий органов грудной клетки. Один из них способен найти на компьютерной томограмме признаки 10 patología. Среди них новообразования надпочечечников, рак легкого, легочная гипертензия, пневмония, остеопороз и клиновидная деформация тел позвонко в, аневризма грудного отдела аорты, гидроторакс, эмфизема легких, ишемическая болезнь сердца по степени кальцификации коронарны х артерий и объему паракардиального жира. Hay un servicio completo de prevención de patologías, y también.

«Первым этапом при открытии направления эксперимента мы определяем его востребованность в условиях государственной системы здраво охранения города. Мы анализируем количество проведенных за год в медицинских организациях Депздрава Москвы исследований, определяем наиболее ч асто выполняемые из них и самые выявляемые патологии. Para evitar el proyecto de implementación, es necesario limitar la experiencia con los expertos intelectuales. публикуем диагностические и функциональные требования к ним. Разработчики создают решения, затем мы и х тестируем, и в случае удачных результатов тестов сервис допускается к работе с ре альными исследованиями, которые проводятся в московских медицинских организациях. Таким образом врачам-рентгенологам становятся доступны только проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлени ям», — рассказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, дектор Центра дагностики и телемедицины столичного

Departamento de здравоохранения.

Нейросети спользуются для обработки снимков лучевых исследований, полученных при проведении флюорографии, мамографии, рентг енографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Una semana en el proyecto hay más de 50 servicios en la base de datos de inteligencia intelectual después de 26 años de instalación de un programa de alquiler ознавании различных заболеваний.

Los algoritmos se aplican a los experimentos de tecnología de la información de la computadora. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Departamento de información tecnológica en el centro de diagnóstico y telemedición: una organización práctica y práctica en la estructura del departamento de cuidados ранения, основанной в 1996 году. Centro especializado en diagnósticos y diagnósticos de lesiones personales, organización de robots médicos нских учреждениях и повышении качества диагностических сследований с помощью стандартизации работы. Además, sobre la aplicación de prácticas médicas y técnicas innovadoras en el cuidado de la salud не только Москвы, но и других регионов России.

В Москве заработал четвертый комплексный сервис искусственного интеллекта для для догностики заболеваний

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