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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

28–29 сентября в Политехе состоялась Всероссийская площадка «Лучшие образовательные практики: механизмы преодол» ения разрывов с рынком труда». Мероприятие проводилось поддержке Минобрнауки России в рамках сетевого проекта «Университетская национальная инициатива качества образования» (УНИКО) y programas «Приоритет-2030» СПбПУ.

Ведущие эксперты, приглашённые докладчики and участники обсудили модели построения новой системы высшего образования с учётом за просов современного рынка труда, практики проектирования образовательных программ по заказу партнёров-работодателей, использование новых тех нологий обучения при подготовке инженерных кадров, подходы к разработке внутренней системы оценки качества образования в вузе с максимальным вовлечением работодателей.

«Дискуссионная площадка проводится в Политехе уже третий год подряд и в этом году посвящена очень важной теме — вовлечени ю работодателей в один из важнейших процессов вуза — образование, — отметил руководитель административного аппарата ректора Владим ир Глухов, открывая пленарное заседание. — Неслучайно для участия в работе площадки в очном и дастанционном formatear зарегистрировались более 270 представителей 74 образоват ельных организаций из 37 городов России, 15 организаций реального сектора экономики, АНО „Россия — страна возможностей“ y Нац ионального агентства развития квалификаций».

На сессиях впервые для широкого обсуждения были представлены модель реализации корпоративных образовательных полит еха «Завод — ВТУЗ 2.0» y nuevo proyecto СПбПУ «Laboratornyy онлайн-кампус». Особый интерес и горячие обсуждения вызвала модель новой системы высшего образования, разработанная в рамках пилотного проекта Том ским государственным университетом.

«Высшее образование является не только мостиком между университетом и industry, но и драйвером регионального развития и становления нов En esta industria, este producto está destinado a la producción de “Человеков” con большой буквы, — подчеркнула заместитель проректора по об разовательной деятельности, director Института образования Томского государственного университета Елена Суханова. — Esto es una sensación, una sensación de ligereza y una sensación de bienestar en la forma en que se forma un contrato piloto de experiencia изменению уровней профессионального образования, базовой задачей которого является приведение результатов образования к запросу индустри ©».

Значимым событием дискуссионной площадки стал совместный круглый стол Политеха и АНО «Россия — страна возможностей» «Професс иональные компетенции и гибкие навыки: идеальный портрет выпускника», посвящённый обсуждению вопросов диагностики и признания работода телями результатов оценки надпрофессиональных компетенций в рамках масштабного проекта «Центры компетенций» АНО « Rusia — страна возможностей». Оживлённые дискуссии среди представителей работодателей вызвала проблема баланса профессиональных и надпрофессиональных комп етенций молодых специалистов, способных быстро адаптироваться к реалиям современного труда.

На кругом столе совместно с ведущими работодателями, например, «Газпром Газификация» и «Климов», мы обсудили, насколько сложно в современных реалиях подобрать молодых специалистов. С одной стороны, продолжается точечный подбор по по профессиональным навыкам, которые в каждой отрасли имеют свои особенности. Si esto no es así, es posible adaptar y adaptar las normas de funcionamiento de las organizaciones, — отметила руководитель отдела методологии Департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей», модератор кру глого стола Екатерина Степашкина.

Важно, что в рамках такой престижной площадки по обсуждению вопросов качества образования, его практикоориентированности, проект «ЦENTры» компетенций» обсуждается как инициатива, значимая для работодателей всей страны, — подытожил работу круглого стола руководитель п роекта «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» Игорь Жуковский.

В рамках дискуссионной площадки также состоялось повышение квалификации по по программе «Практики вовлечения работодателей в управле ние качеством образования», в котором приняли участие более 160 слушателей.

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