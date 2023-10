В МГУ пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля НАУКА 0+

Source: MIL-OSI Russian Language News

6–8 октября Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ откроют свои двери для гостей Московского фестиваля НАУКА 0+. Все желающие смогут посетить обширную выставку, увлекательные лекции именитых ученых, мастер-классы для юных посетителей, научные бои Science Slam и финал конкурса «Ученые будущего». Фестиваль является ключевым событием Десятилетия науки и технологий. Он проводится ежегодно с октября по ноябрь во всех регионах России на более чем 400 площадках. Организатором фестиваля в Москве выступает Правительство Москвы при поддержке Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков: «Фестиваль стал одной из важных инициатив в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий и полноправной частью живого, динамичного сообщества популяризаторов науки. С каждым годом расширяется круг его участников, растет количество мероприятий, разнообразие форматов и жанров. Фестиваль объединяет людей креативных, думающих, изобретающих, способствует формированию команд и проектов, повышению авторитета науки в обществе».

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Когда-то придуманный в МГУ как университетский праздник науки к своему “совершеннолетию” Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ подходит в отличной интеллектуальной форме. Сотни площадок во всех субъектах Российской Федерации, миллионы участников офлайн и онлайн, партнерские фестивали за рубежом. Все это сегодняшний день фестиваля, результат многолетних усилий всех, кто помогает создавать его особую атмосферу, хранит традиции, поддерживает его энергетику. Сообща фестивальное пространство формируют тысячи соорганизаторов из ведущих университетов и научных центров, музеев, предприятий, школ и лицеев. Фестиваль НАУКА 0+ стал платформой продвижения ценностей научного познания, востребованной в самых разных средах, по-настоящему яркой общественной инициативой. Приглашаю на мероприятия фестиваля коллег, друзей и всех, кто интересуется наукой, ее вкладом в наше настоящее и будущее. До встречи на площадках Фестиваля науки-2023!»

В Москве мероприятия пройдут на более чем 100 площадках: в МГУ имени М.В. Ломоносова, «Экспоцентре», институтах РАН, парке «Зарядье», а также в других вузах, музеях и научных центрах. Посетители смогут погрузиться в девять увлекательных тем, которые раскроют перед ними удивительный мир науки. В этом году главное направление фестиваля – «Океан науки». Количество научных открытий и разнообразие научных областей стремительно растут, создавая ощущение бескрайнего океана событий, которые меняют мир вокруг нас. Как именно это происходит, можно узнать на интерактивных научно-популярных выставках, в виртуальных лабораториях, во время увлекательных научных шоу, на дискуссиях о будущем человечества, показах научных фильмов, робототехнических соревнованиях, квизах, квестах и многом другом, что предлагает фестиваль НАУКА 0+. На этот раз Фестиваль представит разнообразную программу в соответствии со следующими тематическими зонами: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Медицина и здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Технологии и инновации». Каждый гость фестиваля сможет с головой погрузиться в бездонный океан научных исследований.

ЗОЛОТОЙ ЛЕКТОРИЙ

На одной из главных столичных площадок – в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ – в рамках традиционного «Золотого лектория» хедлайнеры Фестиваля представят 10 увлекательных лекций на актуальные темы из мира науки. Из них посетители узнают об инновационных способах лечения тяжелых заболеваний, о том, может ли искусственный интеллект обладать собственным сознанием, какие вообще существуют виды интеллекта, в чем ценность языков, и какие секреты о прошлом и даже будущем Земли таит Марс.

На церемонии открытия XVIII Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ с лекцией «Океан знаний» выступит ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий.

Также в рамках лектория в Шуваловском корпусе МГУ по тематическим блокам Фестиваля именитые ученые прочитают увлекательные лекции. Слушатели узнают, какую роль играли океан и водная стихия в мифологии древних майя, какие географические задачи таит история человечества, что общего между черной дырой и морской свинкой, как в художественной литературе отражена математика, какая связь между квантовыми вычислениями и котиками и многое другое.

РОБОСОБАКА

В ходе Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ инженеры НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова представят вторую версию робособаки. Первую версию участники масштабного мероприятия увидели осенью 2021 года. Кстати, это был первый четвероногий робот, разработанный в нашей стране. Специалисты покажут гостям чудо техники 6 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова, а 7 октября – в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

НАУЧНАЯ ВЫСТАВКА

В Фундаментальной библиотеке разместится обширная научная экспозиция, которая займет два этажа и охватит все основные фестивальные тематики этого года: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Медицина и здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Технологии и Инновации». Помимо поражающих воображение экспонатов гостям предложат принять участие в различных мастер-классах.

Экспозиция в Шуваловском корпусе будет представлена стендами и мастер-классами факультетов и подразделений МГУ. Специалисты гуманитарных, технических и естественнонаучных направлений раскроют основные тематики Фестиваля и расскажут о жизни и научной деятельности своих Альма-матер.

SCIENCE SLAM

Факультет психологии МГУ проведет традиционный Science Slam Psychology на сцене актового зала Фундаментальной библиотеки. Классический Science Slam – это битва ученых на сцене бара или ночного клуба. Science Slam Psychology отличается от классического формата лишь несколькими деталями: принять участие в нем могут только студенты специалитета/бакалавриата/магистратуры или выпускники этого года, к презентации допускаются только собственные исследования слэмеров, время выступления ограничивается 7-8 минутами.

Также научные бои в формате Science Slam пройдут в Шуваловском корпусе, их организует студенческий совет МГУ.

УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО

В рамках мероприятий на основных площадках МГУ на Московском фестивале НАУКА 0+ пройдет грандиозный финал конкурса «Ученые будущего». 7 и 8 октября 130 талантливых школьников со всей страны представят результаты своих фундаментальных исследований, а также практические разработки, например, гибкая биосенсорная система для определения разных типов ионов в биологических жидкостях, изучение пластикоперерабатывающей способности Большой восковой моли, применение технологии блокчейн для построения орбитального сервера и многое другое.

Победители получат шанс поучаствовать в суперфинале конкурса «Ученые будущего» и представить Россию на мировых конкурсах весной 2024 года.

«Ученые будущего» – крупнейший российский конкурс исследовательских работ школьников. Он направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся, распространение и популяризацию научных знаний и повышение педагогической квалификации преподавателей России и других стран.

СПРАВКА

Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+ проводится С 2006 года по инициативе ректора МГУ В.А. Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире — ежегодно с октября по ноябрь в проведении Фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России и стран ближнего зарубежья, включая Китай, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

В 2022 году стартовало Десятилетие науки и технологий в России, и Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку среди граждан, рассказать им о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлечь ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Фестиваль предоставляет уникальную возможность узнать о последних научных достижениях и вдохновиться технологическими открытиями, которые определят наше будущее.

Всероссийский Фестиваль НАУКА 0+ — один из ключевых проектов в рамках Десятилетия науки и технологий. Организаторами выступают Правительство Москвы, Московский университет, Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке РАН.

В 2023 году тематика Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+ – «Океан науки». Центральные события Всероссийского Фестиваля пройдут в Москве 6-8 октября. В этом году Фестиваль отмечает совершеннолетие – ему 18 лет. В программе – свыше 10 000 мероприятий: лекции, мастер-классы и увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования и квесты, а также первый виртуальный музей науки и многое другое.

Фестиваль проходит при поддержке генерального партнера – фонда «Искусство, наука и спорт», интеллектуального партнера – Госкорпорации «Росатом» и просветительского проекта «Homo Science», стратегического партнера – «Сбер», официального партнера – Фонда инфраструктурных и образовательных программ и технологического партнера – VK.

Следите за информацией на официальном сайте Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+.

