Во дворце усадьбы Кусково открылась выставка «Фарфор Парижа». На ней представлены изделия конца XVIII — середины XIX века производства частных парижских мануфактур.

Посетители могут увидеть здесь около 200 экспонатов, выполненных на 12 заводах. Изделия парижских предприятий всегда отличались высоким качеством исполнения, оригинальным стилем и индивидуальностью, благодаря чему стали заметным явлением в истории искусства фарфора Франции и Европы в целом.

На частных заводах и в мастерских создавали самые разнообразные изделия. На выставке представлены вазы, чайно-кофейные и столовые сервизы, декоративные тарелки, подарочные чашки, скульптурную пластику, а также различные предметы интерьера.

Экспозиция продемонстрирует, кроме того, многообразие тем художественных росписей изделий. Гости увидят цветочные и видовые композиции, портреты известных французских женщин, европейских и российских государственных деятелей, военные и пасторальные сцены, сюжеты из античных мифов и литературных произведений.

Выставка продлится до 24 марта 2024 года.

