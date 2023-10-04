Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» вошел в топ-15 крупнейших банков по размеру активов в I полугодии 2023 года
Банк «РОССИЯ» занял 14 место среди российских кредитных организаций по объему активов по итогам I полугодия 2023 года в рейтинге, составленном финансовым сервисом Brobank.ru.
В исследовании были проанализированы данные на основе отчетности по форме 0409806: «Бухгалтерский баланс», которую банки предоставляют в ЦБ РФ.
Объем активов Банка «РОССИЯ» на конец первого полугодия 2023 года, по данным аналитиков, превысил 1,336 трлн рублей.
Также Банк вошел в топ-30 кредитных организаций, которые максимально увеличили объем активов за январь–июнь текущего года — на 36 млрд рублей.
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