Аспирантка МГУ Нина Арзяева – лучший студенческий профсоюзный лидер России

С 23 по 30 сентября в Санкт-Петербурге проходил XXI Всероссийский конкурс Студенческий лидер. По итогам всех конкурсных дней безоговорочное первое место заняла аспирантка химического факультета МГУ, председатель Студенческой комиссии Профсоюзной организации МГУ Нина Арзяева.

В финальном этапе конкурса принимали 15 участников из 8 федеральных округов, прошедших отборочные региональные и окружные этапы. В течение недели финалисты сражались за право называться лучшим студенческим профсоюзным лидером в стране, проявив себя в различных конкурсах, выявляющих навыки публичных выступлений, глубокие знания законодательства в сфере высшего образования и организационных вопросов профсоюза, пробовали себя в социальном проектировании, информационной работе, умении вести дискуссию и дебаты по спорным темам и в других испытаниях, выявляющих профессиональные навыки современного лидера молодежи.

Конкурс организован Общероссийским профсоюзом образования совместно с Министерством высшего образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи.

