ESG и ответственное инвестирование: Вышка приглашает на программы ДПО

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ открыла прием на две уникальные программы повышения квалификации в области устойчивого развития и ESG. Программы дополнительного профессионального образования разработаны Центром управления устойчивым развитием компаний в рамках стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» НИУ ВШЭ. Согласно результатам исследования рынка вакансий, существует постоянный спрос на специалистов в области устойчивого развития и ESG. Более того, крупнейшие российские компании-работодатели заявляют о том, что хотели бы принимать на работу сотрудников, не только обладающих знаниями в своей профессиональной области, но и понимающих, как развивается современный бизнес с учетом зеленой повестки. Разработчики программ учитывали существующие запросы от открытого рынка, а также от компаний-партнеров, как уже имеющих опыт реализации подобных современных инициатив, так и только начинающих свой путь в устойчивом развитии. Подготовлено две программы, как ориентированные на общее знакомство с повесткой устойчивого развития и ESG, так и с четким фокусом и более глубоким погружением в зеленые финансы и ответственное инвестирование. Среди преимуществ программ: актуальный и концентрированный контент от ведущих экспертов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и практиков, реализующих ESG-повестку в крупнейших российских компаниях; разнообразие образовательных методик: лекции, панельные дискуссии, мастер-классы; ориентация на практику: разбор и анализ кейсов ведущих компаний, аттестация в формате презентации решения кейса; три дня для завершения обучения и получения документа о повышении квалификации НИУ ВШЭ; доступ в течение трех месяцев к материалам программы, а также в подарок каждому выпускнику — уникальные аналитические продукты Центра управления устойчивым развитием компаний Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; современный кампус в центре города. Программа «Устойчивое развитие и ESG: глобальные вызовы и национальные приоритеты. Базовый курс» ориентирована на тех, кто еще не вникал в тему устойчивого развития, но понимает ее важность для решения профессиональных задач. Программа предлагает обзор ключевых аспектов проблематики вопроса, начиная с глобальной и национальной повестки и заканчивая рассмотрением ее реализации на уровне организации. По итогам обучения слушатели будут легко ориентироваться в ключевых терминах устойчивого развития, понимать сложную природу взаимосвязей между различными стейкхолдерами, уметь идентифицировать ключевые ESG-риски и конструировать возможные пути их снижения. Программа «Эффективные бизнес-практики зеленого финансирования и нефинансовая отчетность» ориентирована на представителей финансового сектора и частных инвесторов, планирующих внедрить принципы ESG в принятие управленческих решений, а также на представителей крупного и среднего бизнеса, заинтересованных в интеграции ESG в стратегию компании. Программа познакомит с ключевыми аспектами ESG-трансформации, тонкостями управления ESG-рисками, особенностями составления ESG-рейтингов, а также непосредственно с ключевыми подходами и инструментами ответственного инвестирования и стандартами нефинансовой отчетности. Итоговая аттестация в формате групповой подготовки решения кейса и его защиты перед комиссией позволит интегрировать полученные в процессе обучения знания и сразу применить их на практике. Работа в командах стимулирует выработку наиболее интересных и комплексных решений, а также позволяет расширить сеть профессиональных контактов, что является одним из важнейших преимуществ обучения в бизнес-школе.

Анна Веселова, директор Центра управления устойчивым развитием компаний ВШБ НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Устойчивое развитие и ESG: глобальные вызовы и национальные приоритеты. Базовый курс» «При разработке программы повышения квалификации нашей целью было создание уникального образовательного опыта для слушателей, который позволил бы не только получить современные знания от ведущих экспертов в области ESG, но также познакомить с новыми форматами обучения, способствующими более глубокому погружению в изучаемую проблематику. Возможности для профессионального нетворкинга, комфортная образовательная среда, методическое и административное сопровождение программы сделают обучение особенно эффективным».

