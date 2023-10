03.10.2023 Spotkajmy się na PAIH Foro Biznesu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wezmą udział w PAIH Forum Biznesu.

4-5 października 2023 na PGE Narodowym w Warszawie spotkają się przedsiębiorcy, którzy planują lub już rozpoczęli ekspansję na zagraniczne rynki i przedstawiciele administracji.

Zapraszamy na nasze stoisko a także dwa panele przygotowane przez MF i KAS.

W wydarzeniu wezmą udział między innymi ministra de finanzas Magdalena Rzeczkowska i wiceminister finanzasów, zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Przez cały czas trwania Foro do dispozycji uczestników będą przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Będą odpowiadać na pytania dotyczące w szczególności:

Porozumienia Inwestycyjnego,

Programa Współdziałania,

e-Urzędu Skarbowego, w tym: konta organizacji, doręczeń elektronicznych, automatycznych zaświadczeń, e-PIT dla przedsiębiorców,

Infolinii Kluczowych Podmiotów, pełnomocnika ogólnego w CRPO.

Ministerstwo Finansów przygotowało też dwa panele:

„Instrumenty wsparcia Ministerstwa Finansów dla inwestorów”

Podczas tego panelu przybliżymy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które zostało utworzone przez Ministerstwo Finansów zarówno dla inwestorów z Polski, jak i z zagranicy. Zakres działań Centrum to w szczególności identyfikacja skutków podatkowych inwestycji, formy wsparcia dla inwestorów, wyjaśnienia i rozwiązania dotyczące różnych rodzajów podatków. W trakcie panelu będzie się można dowiedzieć, jak Ministerstwo Finansów i Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspomagają realizację inwestycji.

Dodatkowo można będzie uzyskać informacje o wsparciu z Polskiej Strefy Inwestycji.

Panel dotyczyć będzie także rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom przez Ministerstwo Finansów. Przedstawione zostanie Porozumienie Inwestycyjne, umożliwiające określenie podatkowych skutków obecnej lub planowanej inwestycji w Polsce oraz Program Współdziałania, jako nowe formy relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową i Ministerstwem Finansów, ułatwiające prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych.

Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób e-Urząd Skarbowy może ułatwić prowadzenie biznesu. Zapoznają się między innymi z kontem organizacji, które uprości zarządzanie różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.

„Wspieranie inwestycji – ulgi i zachęty inwestycyjne oraz otoczenie regulacyjne dla branży Fintech”

W ramach panelu pokażemy jak Polska wspiera ambitne inicjatywy i poprzez rozwiązania podatkowe, ułatwia rozwój biznesu. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwinąć swoją działalność i skorzystać z ulg i zachęt podatkowych. Dowiedzą się też jak system podatkowy może wesprzeć wdrażane innowacje i inwestycje w działalność badawczo-rozwojową.

W trakcie panelu uczestnicy zapoznają się również z tematyką Future Finance Polonia, czyli centrum finansowego nowej generacji. To inicjatywa wspierająca rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach: regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa promuje też polskie centrum finansowe za granicą i wspiera ekspansję polskich przedsiębiorców z rynku finansowego. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak od strony regulacyjnej wspieramy takie inicjatywy i jak wygląda polski ekosystem innowacji na rynku finansowym.

Czym jest PAIH Foro Biznesu

PAIH Forum Biznesu to przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, szukają nowych rozwiązań i pomysłów. Forum daje możliwość osobistego spotkania z ekspertami z ponad 70 rynków zagranicznych, otrzymania praktycznej wiedzy i contact biznesowych.

W wydarzeniu można uczestniczyć po rejestracji na stronie: https://paihforumbiznesu.gov.pl/

