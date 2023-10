03.10.2023 18. Brygada Zmotoryzowana z siedzibą w Poniatowej – rozpoczyna się formowanie czwartej brygady 18 Dywizji Zmechanizowanej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

3 października br. w Siedlcach szef MON podpisał decyzję dotyczącą tworzenia kolejnej jednostki ramach w 18 Dywizji Zmechanizowanej, czyli 18. Brygady Zmotoryzowanej.

– Jesteśmy w Siedlcach, w miejscu gdzie stacjonują żołnierze Wojska Polskiego, gdzie zawsze stacjonowali żołnierze Wojska Polskiego do 2011 r. kiedy to rząd koalicji PO-PSL postanowił zlikwidować jednostki Wojska Polskiego. Wówczas został zlikwidowany batalion tu w Siedlcach, który wchodził w skład 1 Dywizji Zmechanizowanej. Zresztą sama dywizja też w 2011 r. została zlikwidowana.

– poinformował minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON mówił, że nowo formowana brygada będzie obejmowała południowo – wschodnią część odpowiedzialności 18 Dywizji Zmechanizowanej. To będzie brygada zlokalizowana, w pięciu miejscowościach w województwie lubelskim i województwie podkarpackim. Nowa jednostka wojskowa uzupełni zdolności 18DZ w zakresie wysokiej mobilności.

– Przypomnę, że w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej wchodzą 3 brygady: 1 Warszawska Brygada Pancerna. (…) 19 Brygada Zmechanizowana z siedzibą w Lublinie, której zadaniem jest przede wszystkim dbanie właśnie o bezpieczeństwo Lubelszczyzny. Kolejna to 21 Brygada Strzelców podhalańskich z siedzibą w Rzeszowie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął taką doktrynę, że każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony. Chodzi oczywiście o to, żeby odstraszyć agresora, żeby skutecznie odstraszyć agresora. Dlatego powołujemy nowe jednostki wojskowe w miejscu zlikwidowanych przez rząd koalicji PO-PSL. Budujemy także w nowych lokalizacjach. To jest warunek podstawowy tego, żeby doktryna odstraszania działała. Wojsko Polskie musi być silne. W związku z tym jest coraz liczniejsze i jest wyposażane w nowoczesną broń. W ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej, wspomniana już 1 Warszawska Brygada Pancerna jest wyposażana w czołgi Abrams. Abramsy razem ze śmigłowcami Apachami mają zamknąć Bramę Brzeską

– zaznaczył szef resortu obrony narodowej.

Podczas pobytu w dowództwie 18 Dywizji Zmechanizowanej szef MON zapoznał się z realizacją projektu rozbudowy kompleksu wojskowego w Siedlcach na potrzeby dywizji, która trwa od kilku lat. Na kilkudziesięciu hektarach powstaje kilkadziesiąt nowoczesnych obiektów, w tym budynki sztabowe, koszarowce, drogi, parkingi i ogrodzenia. Kilkanaście zadań inwestycyjnych jest realizowanych w specjalnych pakietach. Rozwój kompleksu przewiduje powstanie nowych (lub przebudowanych) hal, garaży, stołówki, klubu żołnierskiego, ambulatorium, itd.

– Będę konsekwentny, będą wyposażał Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt bo to jest warunkiem odstraszania. W 18 Dywizji Zmechanizowanej będzie odpowiednik amerykańskich Himarsów – wyrzutnie Chunmoo. Obecność Wojska Polskiego tu w Siedlcach jest także ważnym impulsem gospodarczym – ważnym dla rozwoju miasta, rozwoju również okolic. To inwestycja, którą można określić na miliard złotych. To inwestycja w infrastrukturę niezbędną, aby mogło funkcjonować tu Wojska Polskie, tu w Siedlcach. (…) Budujemy silne Wojsko Polskie, a 18 Dywizja Zmechanizowana należy do tych najważniejszych na mapie bezpiecznej Polski

– podkreślił szef MON.

18. Dywizja Zmechanizowana jest jedną z najprężniej rozwijających się dywizji, na wyposażenie której trafia nowoczesny sprzęt, taki jak m. in. czołgi Abrams czy armatohaubice K9. W październiku 2023 roku Żelazna Dywizja przeprowadzi ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. WYDRA-23. Podczas niego certyfikacji podlegać będą dowództwa i sztaby 18. Pułku Przeciwlotniczego z Zamościa i 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby. Jednostki osiągają te zdolności zgodnie z procedurą CREVAL (wymaganiami NATO).

***

18. „Żelazna” Dywizja Zmechanizowana została sformowana decyzją szefa MON w 2018 r. Składa się z dziewięciu jednostek wojskowych – 1. Warszawska Brygada Pancerna, 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Logistyczny, 18. Pułk Przeciwlotniczy, 18. Pułk Artylerii, 18. Pułk Saperów, 18. Batalion Rozpoznania oraz 18. Batalion Dowodzenia. Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej działa w Siedlcach. Dywizja znacząco zwiększyła potencjał i siłę obrony wschodniej granicy RP przy jednoczesnym podnoszeniu zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.

Galeria ->>> 18. Brygada Zmotoryzowana z siedzibą w Poniatowej – rozpoczyna się formowanie czwartej brygady 18 Dywizji Zmechanizowanej

MIL OSI