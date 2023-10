Что делать, если собаку или кошку укусил клещ: ветеринарный врач дал советы хозяевам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Май и сентябрь — пик активности клещей, однако пострадать от них можно с ранней весны до поздней осени. Гуляя с собаками и кошками во дворе, парке, на дачах или в лесу, необходимо знать, как обезопасить питомца от потенциальной опасности — укуса клеща. Этот паразит может стать причиной опасных заболеваний, среди которых бабезиоз (пироплазмоз) и болезнь Лайма.

О том, что делать, если собаку или кошку укусил клещ, и как обезопасить от вредителя домашнего любимца, рассказала Татьяна Полунина, ветеринарный врач Советской ветеринарной клиники.

Почему клещи опасны для кошек и собак

В центральной части России сезон клещей, как правило, начинается в апреле и заканчивается в октябре, но определить его точную продолжительность сложно. Она зависит от погодных условий в конкретной местности, объясняет Татьяна Полунина.

Клещи просыпаются при среднесуточной температуре выше плюс пяти градусов, а впадают в спячку при первых заморозках. Паразит может укусить питомца уже в марте, если месяц выдался теплым.

По словам ветеринарного врача, вопреки распространенному мнению, клещи не обитают на деревьях: они живут ближе к земле — в траве или невысоких кустарниках. Питомцы, которые часто гуляют среди растительности и в отличие от человека не защищены одеждой и обувью, для кровососущих паразитов являются более легкой добычей.

«Некоторые инфекционные болезни, которые передает клещ, являются смертельно опасными. На ранних стадиях у них общие симптомы: вялость, отказ от корма и повышение температуры тела до 41–42 градусов. Самое распространенное заболевание, которое переносит паразит, называется бабезиоз, или пироплазмоз. Им заражаются в основном собаки, редко — кошки. Инфекция разрушает эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов. Если животному вовремя не оказать помощь, в 95 процентах случаев болезнь приведет к его гибели», — рассказала ветеринарный врач Татьяна Полунина.

Если помимо общих признаков инфекционных болезней у питомца побледнели или приобрели желтый оттенок слизистые оболочки и белки глаз, цвет мочи потемнел, скорее всего, животное заразилось пироплазмозом. Необходимо обратиться к врачу и экстренно начать лечение.

Не менее опасна для кошек и собак болезнь Лайма, или боррелиоз. Ее клинические признаки — опухание суставов, снижение активности, нарушение координации движения. Эти симптомы могут отсутствовать или проявляться спустя длительное время.

Каких животных клещи кусают чаще

Жертвой клеща может стать любое животное, независимо от размера, породы и цвета шерсти.

«Есть мнение, что белый цвет шерсти приманивает клещей. Это не так, просто на ней паразиты намного заметнее. Выбрать жертву по цвету шерсти они не могут, так как у них нет глаз. Кровососущие ориентируются в основном с помощью осязания и обоняния и способны почувствовать запах животного или человека с большого расстояния», — пояснила Татьяна Полунина.

Риск укуса клеща зависит от типа шерстного покрова домашнего животного. Короткошерстные питомцы и питомцы без шерсти с большой вероятностью станут жертвой паразита, так как он быстрее найдет место, где сможет присосаться. А вот объемный и густой, а также длинный шерстный покров усложняет доступ клеща к коже животного.

По словам Татьяны Полуниной, чаще всего клещи кусают собак и кошек там, где кожа более нежная и тонкая: за ушами, в морду, пах.

Что делать, если собаку или кота укусил клещ

Определить по внешнему виду или размеру клеща, является ли он переносчиком возбудителей вирусов, нельзя. Поэтому если на питомце обнаружен вредитель, нужно как можно скорее его снять. Для этого лучше обратиться к врачу в ветеринарную клинику города. Информация о них есть на странице проекта mos.ru «Как стать суперхозяином».

Записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», а также через операторов контакт-центра по круглосуточному телефону: +7 495 612-04-25. По этому же телефону можно вызвать на дом ветеринарного врача в любое время суток. Специалист удалит клеща, проведет осмотр питомца и при необходимости возьмет анализ крови на наличие пироплазмоза или других инфекций.

«Если нет возможности оперативно обратиться к врачу, хозяин может вытащить клеща самостоятельно. Главное правило — во время извлечения не тянуть клеща за туловище, а медленно выкручивать его под углом в 90 градусов. Иначе голова клеща с хоботком останется в ранке укуса. Тогда есть риск сильного раздражения или воспаления на коже», — утверждает Татьяна Полунина.

Для того чтобы снять кровососущего вредителя, ветеринарный врач рекомендует использовать специальный инструмент — выкручиватель клещей. Он продается в магазинах и аптеках. Это пластиковый крючок с раздвоенным концом, который позволяет вытащить паразита, не повреждая его. Также можно убрать клеща при помощи пинцета. Затем необходимо обработать место укуса дезинфицирующим средством.

Если клещ укусил домашнего питомца и его состояние ухудшилось, необходимо сразу же обратиться в ветеринарную клинику. Врачи возьмут мазок крови на самое распространенное заболевание — пироплазмоз. Результат будет известен сразу во время визита. Кошки крайне редко тяжело болеют пироплазмозом, у них заболевание проходит бессимптомно. Вылечить питомца от инфекционных болезней в домашних условиях невозможно, правильную и эффективную терапию может определить только врач.

Как защитить питомца от клещей

Обезопасить животное поможет своевременная обработка препаратами от эктопаразитов: клещей, блох, власоедов, вшей и других вредителей.

«Сегодня ассортимент антипаразитарных препаратов для домашних животных довольно широк. Владельцы могут использовать таблетки, капли, ошейники, шампуни или спреи. В рекомендуемых дозах все эти препараты не оказывают токсического воздействия на организм животного. У каждого средства свой срок действия, поэтому важно строго следовать инструкции и регулярно обрабатывать им питомца с марта по октябрь», — рассказывает Татьяна Полунина.

Средство обработки может выбрать владелец. При этом нужно учитывать, что таблетки не отпугивают клеща, а уничтожают его. Действующие вещества препарата попадают в кровь, надолго оставаясь в организме животного. Как только клещ впивается в кожу, его парализует — и он почти сразу погибает.

Противопаразитарные капли наносят на кожу питомца в области холки. Они впитываются и распространяются по всему кожному покрову. Капли отпугивают кровососущих насекомых запахом, а также убивают их при случайном укусе. Однако после их нанесения нельзя мыть животное в течение трех суток. По похожему принципу работают и антипаразитарные ошейники.

Шампуни и спреи не уничтожают клещей, а только отпугивают их. При контакте с водой эффективность снижается, поэтому их можно использовать как дополнительный способ обработки от клещей или в том случае, если питомец не выходит на улицу.

Ни одно из антипаразитарных средств не может гарантировать полную защиту от клещей, утверждает Татьяна Полунина. Поэтому необходимо регулярно осматривать питомца, особенно после прогулки, чтобы убедиться, что в шерсти и на коже нет паразитов.

