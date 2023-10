Центры московского долголетия наградили победителей конкурса «Лидер клуба — 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В центре московского долголетия «Выхино» состоялось торжественное награждение победителей общегородского конкурса «Лидер клуба — 2023», который проходил с 20 апреля. Активистам вручили дипломы и памятные подарки от команды центров московского долголетия. Перед участниками также выступили музыкальные, танцевальные и театральные коллективы.

«Конкурс “Лидер клуба” становится ежегодной традицией центров московского долголетия. Впервые он прошел в 2022 году и собрал более 600 участников, а в этом году участие приняли почти две тысячи активистов. Они провели множество клубных встреч, мастер-классов и привлекли новых людей, которые раньше ничего не знали о центрах московского долголетия, а сегодня стали участниками и уже успели организовать собственные клубы по разным направлениям», — рассказал заместитель руководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских.

Благодаря проекту «Маршрут к долголетию» активисты посещали и другие центры московского долголетия, в которых также делились опытом и навыками. За выполненные задания участники получали призовые баллы.

Конкурс вызвал большой интерес, поэтому в этом году его продлили до 30 сентября. В программе приняли участие около двух тысяч лидеров клубов, которые провели более четырех тысяч мероприятий, организовали более 500 новых клубов и привлекли к участию свыше 2,5 тысячи единомышленников.

Елена Дворецкая, победительница конкурса из центра московского долголетия «Тушино», участвует в соревнованиях во второй раз. По ее словам, задания помогают узнавать новое, использовать свой опыт, подталкивают к творчеству и общению.

«Для меня конкурс — это игра, которая наполняет жизнь азартом, драйвом, помогает не стоять на месте, дарит много друзей и радости. В этом году благодаря конкурсу я провела четвертый Пушкинский салон со спектаклем “Прекрасная Натали”, открыла новый клуб “Прогулки по Москве”, придумала новый для меня формат окружного поэтического праздника “Пушкинская Москва” и поучаствовала во многих окружных и городских мероприятиях. Теперь я веду свой блог, где делюсь важными для меня событиями», — рассказала Елена Дворецкая.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.

Узнать подробнее о центрах московского долголетия, найти их адреса, а также еженедельный календарь активностей можно на специальной странице mos.ru, в телеграм-канале и по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870-44-44. Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» в центрах госуслуг, отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания или онлайн.

