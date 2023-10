Финансовые новости: Цифровой рубль и углеродная единица: какими будут деньги будущего. Комсомольская правда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергеи Швецов рассказал о перспективах новых финансовых инструментов

Тут все очевидно. В развитии и улучшении благосостояния человечества ключевую роль играют национальные финансовые системы. И в последнее время они становятся все более разнообразными. Появился абсолютно новый класс финансовых активов – криптовалюты, а также цифровые валюты, обладающие потенциалом изменить весь финансовый сектор мировой экономики. Технологии, применяемые на базе этих валют и распределительных реестров, позволяют развивать новую систему международных расчетов, активно способствуя разработке и сохранению стабильности функционирования финансовых рынков, создают пространство для выстраивания беспрецедентного, конструктивного, системного, международного диалога.

Одна из сессий Третьего глобального финансового форума ECUMENE 2023 так и назвалась – “Новые формы денег”. Ее участником стал председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергеи Швецов. Наша беседа началась, что называется, с азов.

– Что такое новые формы денег? Почему они возникают? Неужели традиционных денег недостаточно?

– Развитие человечества – это возникновение чего-то взамен того, что устарело. В финансовом секторе, секторе торговли, инвестиций происходят перманентные инновации в области финансовых инструментов. По сути, это развитие технологий для повышения производительности систем расчетов. Так в 1970-е появились пластиковые карточки. До этого появились безналичные деньги. До этого бумажные взамен золотых. Цивилизация развивается и рождает новые формы, соответствующие текущему укладу. В наше время с возникновением биткоина появилась тема блокчейна. Эта технология, которая позволяет создать не только частный биткоин, но и публичные деньги. Так называемые – цифровые валюты. Этот сегодняшний тренд будет доминировать и завтра. При этом юристы, которые участвовали в сессии, отрицают цифровые деньги как новую форму денег. Они их рассматривают как безнал. Поэтому говорить о том, что это новая форма, с юридической точки зрения невозможно. Для потребителя, мне кажется, цифровой рубль будет аналогом безналичных денег. В то время как для финансового сектора он, скорее, будет аналогом наличных денег.

– На сессии речь шла еще об одной валюте – углеродной единице. Расскажите, что это такое?

– Сейчас пока нет для такого инструмента единого определения. Идет большая дискуссия между разными странами, как сделать глобальной углеродную единицу и как она будет способствовать привлечению инвестиций в снижение карбонового следа (углеродного следа). Углекислый газ и другие парниковые газы вызывают изменение климата и от этого страдает население. Появилось слишком много негативных эффектов – ураганы, засухи, наводнения. Поэтому есть общее соглашение, что мы должны снизить углеродные выбросы, и в конце концов каждая экономика должна быть нейтральной с точки зрения углеродного следа. Углеродная единица – это финансовый механизм, который выравнивает себестоимость производства, например, электроэнергии чистым способом (солнечные батареи, ветряки, ядерная энергия, гидроэлектростанция) с дешевой энергией, которую производят с помощью угля или дизельного топлива. Углеродная единица – механизм, который поощряет промышленность переходить на зеленые формы потребления электроэнергии и другого сырья, участвующего в производстве конечной продукции. Понятно, что этот механизм не добровольный, как и налоги. Он навязывается государством с тем, чтобы подтолкнуть процесс в нужную сторону. Углеродная единица по-разному работает в разных отраслях и странах. Пока она не стала глобальной, но вполне может быть удобной для выравнивания экономики.

– В чем она измеряется?

– В количестве углерода, который выбрасывается в атмосферу. Условно я сжег сколько-то угля и произвел какое-то количество электроэнергии. При этом в атмосферу вылетела одна тонна парниковых газов. Дальше я поставил солнечную батарею вместо дизельгенератора, выработал электричество и предотвратил выброс этой тонны парниковых газов в атмосферу. Соответственно, мне дают на одну тонну углерода углеродную единицу, которую я могу продать и тем самым отчасти компенсировать свои расходы на производство более дорогой энергии из солнечного света.

– За сколько сможете продать?

– Это рынок скажет. Там сформируется цена на такого рода товар. Например, предприятие принимает на себя обязательство перейти к углеродной нейтральности. В результате его деятельности выбрасывается 7 тонн парниковых газов в атмосферу, теперь ему нужно приобрести углеродных единиц на 7 тонн и погасить их. Поэтому будут предложения со стороны тех предприятий, которые хотят уменьшить углеродный след. И будут предложения от тех, кто уже выпускает продукцию с учетом уровня углеродного следа ниже, чем установленный, получая за это углеродные единицы.

– На Московской бирже уже идет торговля?

– Пока активной торговли такого рода углеродными единицами нет. Этот тренд находится в стадии становления. Проектов, которые должны генерировать углеродные единицы, пока немного. Плюс идет активное развитие законодательства по электроэнергетике. Но я думаю, что это одно из перспективных направлений биржевой торговли.

– А какая новая форма денег наиболее перспективна в ближайшем будущем?

– На это должны ответить население и бизнес. Перспективной будет та, которой будут активно пользоваться.



