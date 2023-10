Финансовые новости: Объем открытой позиции по сделкам с центральным контрагентом с плавающей ставкой на денежном рынке превысил 500 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объем открытой позиции по операциям репо и депозитам с центральным контрагентом (ЦК) с плавающей ставкой на денежном рынке Московской биржи превысил 500 млрд рублей с момента запуска в январе 2023 года. Чаще всего участники рынка заключают сделки со сроками 3 и 6 месяцев.

Сделки с плавающей ставкой заключаются в режимах репо с ЦК, репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), междилерского репо, депозитов с ЦК и кредитов в адресных и безадресных режимах. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях. Операции с плавающей ставкой позволяют получать актуальную рыночную доходность в течение всего срока сделки.

Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки. В качестве индикаторов для сделок выступают индексы семейства RUSFAR (включая юаневый RUSFARCNY), ключевая ставка Банка России и RUONIA.

Ликвидность в режимах репо с КСУ и депозитов с ЦК с плавающей ставкой поддерживается маркетмейкерами.

Дополнительную гибкость в управлении ликвидностью обеспечивает комбинирование инструментов репо с плавающей ставкой и сделок репо с открытой датой, которые предоставляют участникам торгов возможность исполнить вторую часть сделки репо в любой удобный для них момент. Запуск операций репо с открытой датой состоялся в августе 2023 года.

Подробная информация о сделках с плавающей ставкой размещена на сайте Московской биржи.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”). Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи за девять месяцев 2023 года составил 3,1 трлн рублей.



