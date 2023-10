Физтехов приглашают на осеннюю школу по физике кварк-глюонной материи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

ОИЯИ совместно с МФТИ проводит школу-интенсив по физике кварк-глюонной (адронной) материи. Школа проводится в Дубне в рамках подготовки к экспериментам по проверке фундаментальных основ квантовой хромодинамики на установке класса мегасайенс — адронном коллайдере NICA.

Лекции охватывают теоретическую картину микромира от основ квантовой механики до особенностей сильного ядерного взаимодействия, рассказывают о методах и подходах современного эксперимента в физике высоких энергий и дают общую картину исследований в этой области в мире на сегодняшний день. В программе предусмотрены экскурсии в лаборатории ОИЯИ.

Школа рассчитана на студентов 1–4 курса, интересующихся физикой элементарных частиц. Лекции пройдут на русском языке. Школа пройдет в ОИЯИ с 16 по 20 ноября 2023 года.

Проживание в студенческом общежитии (г. Дубна, ул. Ленинградская, 10) и питание для отобранных участников Школы будет организовано за счет принимающей стороны.

Подать заявку для участия можно по ссылке.

Срок подачи заявок — до 26 октября 2023 года.

Срок рассмотрения заявок — 2 ноября 2023 года.

Количество мест ограничено.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI