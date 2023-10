Тематическая детская площадка «Логово разбойника» появилась в парке в пойме реки Жужи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В парке в пойме реки Жужи в рамках благоустройства территории создали тематическую игровую зону «Логово разбойника». Ее расположили в районе дома 42, корпуса 2 на улице Академика Миллионщикова. Детскую площадку оборудовали на месте ранее демонтированных гаражей.

Детская площадка «Логово разбойника» — это три игровые зоны, соединенные между собой дорожками. Ее площадь составляет свыше 1300 квадратных метров. Она стала самым большим новым игровым пространством.

«Название площадки связано с легендой, согласно которой в овраге поймы реки Жужи скрывался известный разбойник Савка, ее оформление как раз отсылает к истории этого места. Здесь преимущественно установлено экологичное оборудование, выполненное в традициях русского деревянного зодчества. Благодаря этому дети могут погрузиться в атмосферу того времени», — рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта города Москвы Максим Гордиенко.

Все три игровых пространства рассчитаны на детей от года до семи лет. Для того чтобы площадка была более интересной, центральную игровую зону немного приподняли. На ее боковых пологих частях разместили полусферы разных диаметров, сетки, пеньки и лесенки, по которым можно взобраться. Кроме того, сделали заходы в виде пандусов, края которых облицевали бревнами, а вдоль них установили ограждение. На самой площадке смонтировали большой игровой комплекс, напоминающий замок. Он состоит из нескольких высоких башен, которые соединены подвесными мостами-препятствиями с перилами. В сами башенки можно забраться по подъемным канатным лазам или вертикальным лесенкам, а потом скатиться с горки. Некоторые секции предназначены для самых маленьких, другие — для детей постарше. Также здесь есть полосы препятствий из пеньков, гамаки и элемент, напоминающий изгородь, который состоит из трех секций забора и башенки.

«В другой части площадки установили высокий игровой комплекс с большой башней и поменьше. Они соединены между собой подвесным мостом. Здесь дети могут почувствовать себя альпинистами, заглянуть в различные укромные уголки башен и покататься на горке. Также в этой зоне есть мостик для балансировки, два игровых домика разных размеров, похожих на хижины, игровой элемент с подвижными веревочными сетями и импровизированными ветвями для лазания», — добавил Максим Гордиенко.

В третьей зоне появился большой игровой элемент со столбами, которые напоминают стволы деревьев с отходящими от них ветками — по ним можно взбираться. Между столбами натянуты канаты для балансировки и сетки для лазания. Еще здесь есть карусель и двойная пружинная качалка.

Кроме того, на прилегающей к площадке территории установили несколько качелей, в том числе с сиденьями для самых маленьких. Также обустроили воркаут-зоны и создали большое и два малых футбольных поля, где еще можно поиграть и в баскетбол.

