Студенты НГУ получили именные стипендии от Совета финансового рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Торжественная церемония награждения победителей конкурса на назначение стипендий от организаций финансового рынка прошла в Москва-Сити 26 сентября. В башне «Меркурий» в конференц-зале СПБ Биржи собрались партнеры и учредители стипендиальной программы, преподаватели вузов-участников программы и студенты, прошедшие конкурсный отбор. Среди них были студенты третьего курса направления «Экономика» Экономического факультета Новосибирского государственного университета Мария Трегуб и Никита Хачатурян. Еще один стипендиат от НГУ – студент того же факультета Вячеслав Лебеденко, – присутствовал на мероприятии в режиме онлайн. Представители компаний финансового рынка вручили студентам стипендиальные свидетельства по программе «Инвестиции в Будущее».

После церемонии студенты напрямую пообщались с представителями компаний-учредителей стипендий, обсудили возможность стажировки.

О программе стипендиального обеспечения для студентов, в рамках которой группа компаний БКС учредила три стипендии для студентов Экономического факультета НГУ и Механико-математического факультета НГУ на 2023-2024 учебный год, Совет финансового рынка объявил в июне этого года. Желающим побороться за право получать именную стипендию предожили заполнить соответствующую заявку, в которой были бы указаны их достижения, темы исследований и научные интересы.

– Известие о том, что я буду получать эту стипендию, было для меня полнейшей неожиданностью. Я даже не сразу в это поверил: очень велика была конкуренция, слишком много желающих. Конечно, я был безмерно рад, что из множества других умных и целеустремленных молодых людей выбрали именно меня. Думаю, это произошло потому, что исследования, над которыми я работаю, так или иначе связаны с фондовой биржей и финансами. На втором курсе я писал курсовую работу по теме «Теория оптимального портфеля для российского инвестора», защитил ее на «отлично» и теперь подготавливаю на ее основе отдельную публикацию. Моя работа была адаптирована под современные реалии с учетом давно применяемых теорий. Сейчас я определяюсь со следующей сферой исследований. Скорее всего, она будет связана с прогнозированием цены на биржевые товары, – рассказал Никита Хачатурян.

Стипендию молодой человек собирается потратить, в первую очередь, на приобретение обучающего курса, связанного с инвестированием или фондовой биржей, чтобы впоследствии стать более конкурентоспособным кандидатом на рынке труда.

– На втором курсе в рамках своей курсовой работы я занимаюсь исследованием деятельности центральных банков Евразийского экономического союза. Я изучала эффективность их денежно-кредитной политики с помощью метода количественной оценки, найденного в одном из журналов. Полагаю, что в дальнейшем этот метод поможет центральным банкам оценить, насколько эффективно они проводят свою денежно-кредитную политику, и соответственно ее редактировать. Я рассчитывала этот показатель для стран Евразийского союза и пыталась выявить различные закономерности, потому что эти государства в прошлом долгое время находились в одном экономическом пространстве. Наверное, это исследование, наряду с другими моими достижениями – участием в профильных олимпиадах и чемпионатах, – заинтересовало организаторов этой стипендиальной программы. Часть стипендии я потрачу обучающие курсы и самообразование, – сказала Мария Трегуб.

Никита и Мария отмечают, что благодарны НГУ за возможность побывать на церемонии награждения, которая стала для них очень значимым и важным событием. Здесь студенты могли напрямую пообщались с представителями компаний-учредителей стипендий и обсудить возможность стажировки, а также познакомиться с стипендиатами, прибывшими из других регионов – от Калининграда до Дальнего Востока.

Справка: Программа корпоративных и именных стипендий «Инвестиции в Будущее» учреждена в 2022 году для поддержки учащейся молодежи из высших и средних специальных учебных заведений ЕврАзЭС, СНГ. Учредитель программы — Совет финансового рынка, оператор — Ассоциация «НП РТС». В программе на 2023-2024 год участвуют 72 вуза, назначены 165 стипендий, из них 15 — именных.

Стипендиальная программа предназначена для материальной поддержки талантливых студентов преимущественно финансово-экономических, математических, информационно-технологических специальностей из вузов и ссузов, формирования кадрового потенциала финансовой инфраструктуры. По замыслу организаторов, участие в программе «Инвестиции в Будущее» позволяет студентам связать учебный и исследовательский процессы в вузах с прикладным применением знаний в работе бизнеса, приобрести навыки и умения работы в организациях финансового рынка. Предполагается, что студенты, которые в настоящее время успешно учатся в экономических и других вузах со временем пополнят кадровый резерв финансового рынка.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI