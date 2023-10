Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский разработчик программного обеспечения (ПО) в сфере интернета вещей (IoT) в текущем году реализовал 78 проектов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Концепция IoT объединяет различные устройства в единую сеть, где автоматически происходит сбор информации, ее анализ и обмен данными между внешней средой и устройствами.

«Интернет вещей — одно из перспективных направлений в промышленности, с помощью которого предприятия могут значительно повышать производительность и эффективность своей работы. Разработчики таких решений развивают технологии и продукты, а компании все чаще внедряют инструменты IoT в свою деятельность. Так, московское предприятие “Комнэт” с начала года реализовало 78 проектов в сфере промышленного интернета вещей в 17 регионах страны. Среди заказчиков — заводы, торговые сети, энергетические компании и многие другие», — рассказал Владислав Овчинский.

Один из реализованных кейсов разработчика — мониторинг технического состояния станков на машиностроительном предприятии. Благодаря специальным датчикам контроля удалось увеличить производительность участка на 14 процентов, сэкономить около 35 тысяч литров масла, сократить амортизацию оборудования на 23 процента, снизить выбросы вредных веществ на 12 процентов и на восемь процентов уменьшить расходы на обслуживание.

Помимо промышленных предприятий, решения разработчика применяются на других объектах. Например, для мониторинга персонала в порту Республики Крым. На площади свыше трех миллионов квадратных метров система контролирует работу и передвижение около двух тысяч сотрудников. Так, удалось на 30 процентов снизить нецелевую амортизацию оборудования и спецтехники, на 56 процентов — риск утери вещей сотрудников и на 50 процентов сократить нецелевые затраты времени благодаря повышению трудовой дисциплины.

По словам генерального директора компании Ильи Быкони, главный продукт предприятия стал основой при создании IoT-решений. По версии первой профессиональной премии в области интернета вещей и смежных технологий IoT Awards разработчика признали лучшей IoT-платформой 2019 года, а в 2022-м отметили за систему мониторинга персонала и открытое сообщество разработчиков приложений IoT. Решения компании состоят в реестре отечественного ПО, что позволяет использовать их в работе объектов, избегая рисков после ухода западных компаний.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к инструментам поддержки от города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие виды продукции.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI