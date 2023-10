Спортивные победы политехников в сентябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Первый месяц нового учебного года принёс много побед и достижений спортсменам нашего вуза. Политехники достигли новых высот в ориентировании, алтимате, рафтинге.

С 31 августа по 4 сентября в Воронеже состоялось первенство России по спортивному ориентированию. В дисциплине «кросс — эстафета — 3 человека» в составе своих команд Полина Морозова заняла 2 место, а Михаил Пашков стал третьим.

Политехники проявили себя и во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, которые проходили в Пскове с 14 по 17 сентября. Наша команда заняла 1 место в общекомандном зачёте. В индивидуальных дисциплинах Анастасия Григорьева победила в классике и спринте, Александр Гуменников стал третьим в классике. В эстафете команда политехников, в которую вошли Дарья Панченко, Полина Морозова и Анастасия Григорьева, показала второй результат, а сборная в составе Михаила Максименко, Кирилла Бабаева и Александра Гуменникова заняла третье место.

С 14 по 17 сентября на реке Вуокса проходило первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок до 24 лет. За победу боролись более сорока команд из Пермского, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Республики Адыгея, Липецкой, Белгородской, Рязанской и Московской областей и Санкт-Петербурга. По итогам соревнований девушки СПбПУ собрали весь комплект медалей в различных дисциплинах, выполнили разряд кандидата в мастера спорта и прошли отбор в сборную России по рафтингу.

16 и 17 сентября на Кубке вузов Санкт-Петербурга мужская сборная Политеха по алтимату заработала серебряные медали. Женская команда уступила спортсменкам СПбГУ в групповом этапе, но смогла достойно отыграть оставшиеся игры и завершила соревнования с пятым местом.

24 сентября состоялся фестиваль «СФЛ Фест», организованный Студенческой футбольной лигой Санкт-Петербурга. Целый день участники соревновались в футбольных матчах, демонстрировали свои навыки и мастерство. В сборную Политеха вошли первокурсники. Ребята показали лучший результат и стали чемпионами в своей категории.

Почти полторы тысячи человек участвовали в забеге «Кросс нации». Наши легкоатлеты не стали исключением и тоже испытали свои силы. Маршрут проходил через Курортный район Санкт-Петербурга, где участники могли насладиться уникальной архитектурой, памятниками и живописными видами Финского залива. Евгений Чучманов прибежал первым на дистанции 5,5 км, Александр Травин показал второе время на дистанции 9 км.

14 сентября прошли Санкт-Петербургские студенческие соревнования по баскетболу 3×3 в рамках АСБ 3×3. 12 вузовских команд боролись за первое место. Женская команда Политеха, в состав которой вошли Александра Комарова, Екатерина Черная, Дарья Подъянова и Карина Камбулатова, в финальной игре уступила команде ГУПТД-2 и заслуженно завоевала серебряную медаль.

16 сентября на стадионе спортивного комплекса Политеха состоялся ежегодный турнир «Листопадник», организованный в честь Международного дня студенческого спорта. Семь команд баскетболистов и пять футбольных сборных сыграли около 30 игр. Все победители и призёры получили грамоты и медали.

29 сентября у Петропавловской крепости команды из 26 вузов города соревновались в городошном спорте в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги . Сборная СПбПУ стала серебряным призёром в командном первенстве.

Наши спортсмены по фиджитал-спорту выступили на Открытом Лесгафтовском фиджитал-фестивале. В дисциплине Fruit Ninja победила студентка Политеха Вика Алейникова. В Beat Saber капитан команды Михаил Степанюк занял первое место. Третье место в этой же дисциплине досталось Никите Ребику. В Just Dance Александра Арсеньева стала второй. Фестиваль будет продолжаться до конца ноября, и у наших спортсменов впереди много дисциплин.

