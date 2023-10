Собянин утвердил проект моста между набережными Тараса Шевченко и Пресненской

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку. Он свяжет две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — Москва-Сити и театр “Мастерская Петра Фоменко”, а также станции метро, МЦК и МЦД: “Международная”, “Деловой центр”, “Выставочная”, Кутузовская и Тестовская, — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новый пешеходный мост длиной 300 метров создадут в ходе реконструкции нижнего уровня Дорогомиловского автодорожного моста, где построят сходы на набережные. Расположенные рядом территории благоустроят: там появятся дополнительные тротуары и другая необходимая инфраструктура.

Строительство нового моста позволит создать дополнительную пешеходную связь между районами Пресненский и Дорогомилово. Жителям будет удобнее добираться до станций метро, Московского центрального кольца и Московского центрального диаметра.

