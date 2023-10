Собянин: «Новаторская» станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на 80 процентов. «На всех 11 станциях первой очереди Троицкой линии идет активное строительство. Общая готовность предполагает, что до конца 2024 года основные строительные работы на линии будут выполнены», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции.

Станция «Новаторская» примет основной пассажиропоток, так как станет крупным пересадочным узлом, связывающим Троицкую ветку с Большой кольцевой линией метро.

Троицкая линия метро

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка, обеспечив транспортную доступность новых территорий Москвы. Линией также смогут пользоваться жители районов юго-запада, прилегающих к Ленинскому проспекту. Возле будущих станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки» живут около миллиона человек, в том числе свыше 400 тысяч — в пешей доступности.

«Архитектурное оформление выполним в современном стиле. Потолок и стены отделаем алюминиевыми сотовыми панелями — у станции будет свой уникальный образ в серо-оранжевых тонах. Сейчас заканчиваем установку основных конструкций, ведем архитектурно-отделочные работы. Сама Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий и позволит сократить интенсивность движения автомобилей по соседним улицам. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая линия метро должна разгрузиться на 11 процентов, а Калужское шоссе — на 15 процентов.

Кроме того, благодаря новой линии улучшится транспортная доступность села Красная Пахра. Сотрудники крупнейшего в Европе электробусного парка, строящихся предприятий Росатома по созданию тяговых аккумуляторов и центра технического обслуживания городского и коммерческого транспорта ПАО «КамАЗ» смогут быстрее добираться из дома на работу и обратно.

Линия длиной 42 километра с 17 станциями станет одной из самых протяженных в Московском метрополитене и самой длинной за пределами МКАД. Со станций метро «ЗИЛ» и «Крымская» можно будет сделать пересадку на одноименные станции МЦК, с «Новаторской» — на Большую кольцевую линию (БКЛ), с «Академической» — на Калужско-Рижскую. На станции «Коммунарка» создадут крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции «ЗИЛ» планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию.

В рамках первой очереди строится участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 25,2 километра. На нем будет 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка». По участку от станции «Коммунарка» до Троицка пока идет разработка градостроительной документации.

Проходка ведется по традиционной для Москвы технологии — с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Полностью пройдены перегонные тоннели от «Академической» до «Коммунарки». Ведется сооружение перегонных тоннелей участка «Крымская» — «Новаторская». Завершить проходку всех тоннелей планируется в конце 2023 — начале 2024 года.

Ввод в эксплуатацию первой очереди Троицкой линии (от «ЗИЛа» до «Коммунарки») намечен на 2024 год. Максимальная интенсивность движения составит до 36 пар поездов в час с интервалами до 1,5 минуты. В первые годы обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Столбово». В 2028 году планируется завершить строительство электродепо «Летово».

Станция «Новаторская»

Станция «Новаторская» Троицкой линии метро расположена вдоль Ленинского проспекта возле пересечения с улицами Удальцова и Новаторов на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Сейчас на станции завершается монтаж основных конструкций, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство верхнего строения пути.

«Общая готовность станции — 78 процентов, верхнего строения путей — 91 процент, всех конструкций — 96 процентов, архитектурно-отделочных работ — 60 процентов, инженерных сетей — 19 процентов», — доложил генеральный директор АО «УРСТ» Сергей Григоркевич.

По его словам, уже в ноябре планируется перезапустить движение по дороге для дальнейшего обустройства метро. «Пешеходные переходы, все конструкции сделаны. Как только перепуск сделаем, приступаем к благоустройству и отделке», — добавил Сергей Григоркевич.

Станцией смогут пользоваться жители районов Обручевский, Ломоносовский и Проспект Вернадского, в которых проживают около 240 тысяч человек, в том числе в непосредственной близости от «Новаторской» — 63 тысячи человек.

Ожидается, что «Новаторская» станет крупнейшим на Троицкой линии пересадочным узлом, которым в первые годы будут пользоваться около 50 тысяч человек в сутки, в том числе новой станцией метро — до 10 тысяч пассажиров в день на вход.

К 2030 году ежедневный пассажиропоток транспортного хаба (две станции метро, маршруты наземного городского пассажирского транспорта и пешеходный переход) превысит 80 тысяч человек. В том числе станцией Троицкой линии будут пользоваться 20 тысяч человек. Рост пассажиропотока будет связан с улучшением транспортной доступности расположенных рядом со станцией торгового центра «Рио», бизнес-центра «Удальцов Плаза» и других объектов.

Благодаря новой станции «Новаторская» станут комфортнее поездки как в ТиНАО, так и в центр. Путь до МЦК сократится почти в два раза: пассажиры смогут доехать до «Крымской» и перейти на одноименную станцию МЦК всего за 11 минут вместо нынешней 21 минуты. Кроме того, «Новаторская» позволит разгрузить одноименную станцию БКЛ на 39 процентов.

Это станция мелкого заложения, колонная, трехпролетная, с одной островной платформой и двумя вестибюлями (один из них совмещенный со станцией Большой кольцевой линии) с выходами на обе стороны Ленинского проспекта, к улицам Новаторов и Удальцова, жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

«Новаторская» будет иметь ярко выраженный индивидуальный образ — ее архитектурное оформление выполнят в современном стиле. В верхней части путевые стены поддержат оригинальный рисунок потолка — они, как и сам потолок, будут отделаны алюминиевыми сотовыми панелями разного формата, анодированными под шлифованную нержавеющую сталь. На уровне окон вагонов разместят информационные панели с названием станции и схемой линии. Ниже стены закроют навесной системой шумоглушения — сборной конструкцией из алюминиевых сотовых панелей оранжевого цвета. Цоколь будет из черного габбро-диабаза.

Два ряда колонн квадратного сечения облицуют светло-серым гранитом. Со стороны центрального зала плиты будут иметь рельефную фактуру в виде вертикальных углублений, со стороны поездов используют гладкие плиты. Пол отделают полированным светло-серым гранитом.

Стены кассового зала отделают серым мрамором, колонны — полированным черным габбро, пол — серым гранитом и габбро-диабазом. Кассовый зал выделят облицовкой из искусственного камня — кварцевого агломерата оранжевого цвета.

Как и все новые станции, «Новаторская» строится с учетом максимального комфорта для пассажиров. Здесь установят удобные турникеты, которые позволят оплатить проезд с помощью банковской карты и биометрии, поставят автоматы по продаже билетов и сделают понятную навигацию в едином стиле.

Итоги реализации программы строительства Московского метрополитена

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 236 километров линий, 114 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 11 электродепо. Сеть Московского метрополитена выросла в 1,6 раза.

Перечень новых линий и станций московского метро, МЦК, МЦД

Люблинско-Дмитровская линия:

— участок от станции «Марьино» до станции «Зябликово» (три станции);

— участок от станции «Марьина Роща» до станции «Селигерская» (шесть станций);

— участок от станции «Селигерская» до станции «Физтех» (три станции);

— второй выход (вестибюль) станции «Марьина Роща»;

— второй вестибюль станции «Петровско-Разумовская»;

— второй вестибюль станции «Окружная».

Калининская и Солнцевская линии:

— участок от станции «Новогиреево» до станции «Новокосино» (одна станция);

— участок от станции «Деловой центр» до станции «Аэропорт Внуково» (14 станций).

Замоскворецкая линия:

— участок от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» (одна станция);

— станция «Технопарк»;

— участок от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино» (две станции).

Арбатско-Покровская линия:

— участок от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» (одна станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

— участок от станции «Выхино» до станции «Котельники» (три станции);

— станция «Спартак».

Бутовская линия:

— участок от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» (две станции).

Сокольническая линия:

— участок от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» (семь станций).

Некрасовская линия:

— семь станций.

Большая кольцевая линия:

— 31 станция.

Филевская линия:

— второй вестибюль станции «Международная».

Московское центральное кольцо:

— 31 станция.

Московские центральные диаметры (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4):

— 136 станций, из которых 53 станции являются пересадочными на линии метро, МЦК и МЦД.

Электродепо (включая реконструкцию):

— «Митино», «Братеево», «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево», «Сокол».

