Санитарный вертолет приступил к круглосуточному дежурству в ММКЦ «Коммунарка»

С 1 октября санитарные вертолеты круглосуточно дежурят в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Это стало возможным после того, как вертолетная площадка на территории лечебного заведения перешла в оперативное управление Московского авиационного центра.

На вертолетной площадке есть диспетчерский пункт и специальное светотехническое оборудование, необходимое для совершения как дневных, так и ночных полетов. Кроме того, в больнице расположено помещение для авиамедицинской бригады, где пилоты и врачи будут ожидают вызова.

Благодаря новой площадке время эвакуации пострадавших из ТиНАО и прилегающих округов столицы станет максимально коротким.

Всего в распоряжении Московского авиацентра находится пять вертолетных площадок при лечебных учреждениях столицы. Еще четыре расположены при городских клинических больницах № 15 имени О.М. Филатова, имени С.С. Юдина, имени А.К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

В этом году санитарная авиация в составе Московского авиацентра отметила 15-летие. С начала работы санитарные вертолеты доставили в городские лечебные организации более семи тысяч пострадавших и соматических больных, в этом году — почти 200 пациентов.

