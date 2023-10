Программа реновации: началось заселение еще одной новостройки в Люблине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Люблино передали под заселение 11-ю новостройку, возведенную по программе реновации. Она расположена по адресу: улица Краснодарская, дом 6. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В новое здание переедут около 500 горожан, проживающих в доме 16 (корпуса 1 и 2) и доме 18/13 на проспекте 40 лет Октября.

«Департамент городского имущества 29 сентября направил письма с предложениями новых комфортных квартир 170 жителям старого дома по адресу: проспект 40 лет Октября, дом 18/13. Для удобства граждан на первом этаже новостройки откроется центр информирования по переселению, где москвичи смогут получить разъяснения по вопросам, возникающим в ходе переезда, в том числе по оформлению необходимых документов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новый дом состоит из пяти секций разной высоты. Первые этажи нежилые — здесь разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. На подземном уровне обустроен паркинг на 178 машино-мест. Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали спортивные и детские площадки.

«Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой — рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро — “Люблино”, также рядом расположена платформа Депо второго Московского центрального диаметра», — отметил Сергей Левкин.

Помимо новостройки на Краснодарской улице в Люблине возведено и передано под заселение 10 зданий, а еще семь находятся в стадии строительства. Идет расселение 32 домов. Из них семь уже полностью расселены, а восемь снесены после переезда жителей. На месте демонтированных домов появятся новые жилые здания для участников программы реновации. Всего в Люблине предстоит расселить 152 старых дома. Современное жилье получат 29,7 тысячи горожан.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

