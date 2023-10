Политех вошёл в шорт-лист премии «За верность науке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет вошёл в шорт-лист IX Всероссийской премии «За верность науке» в трёх номинациях. Организатором премии является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности учёных и инженеров в Российской Федерации. Партнёры мероприятия — Российская академия наук, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и МГУ имени Ломоносова.

В этом году поступило более тысячи заявок из разных регионов России. В состав организационного комитета вошли учёные, журналисты и представители государственной власти. Они определили шорт-лист претендентов на победу.

Политехнический университет поборется за лидерство в номинации «Научная пресс-служба года», в которой представлены пресс-службы вузов и научно-исследовательских организаций, показавшие системную и качественную работу по освещению научных достижений, исследовательских проектов.

В номинации «Специальный приз за популяризацию отечественных разработок» от госкорпорации «Ростех» завялены коммуникационные проекты, которые рассказывают об отечественных прикладных разработках широкой аудитории. Исполнительная дирекция программы «Приоритет-2030» в СПбПУ совместно с Управлением по связям с общественностью представила программу продвижения бренда СПбПУ в медиасреде « Наука в приоритете ».

Также Политех претендует на победу в номинации «Специальный приз имени Даниила Гранина», в которой представлены авторы, творческие коллективы и издательства, популяризирующие науку и профессию учёного в художественных и публицистических текстах. СПбПУ выдвинул книгу «В тени IT. Что мы должны знать о кибербезопасности?».

«Мы очень рады, что наши системные усилия по созданию и продвижению научного бренда Петербургского Политеха позволяют вузу иметь своё неповторимое и очень заметное лицо. И лицо это молодое, целеустремлённое, мотивирующее и внешние, и внутренние целевые аудитории на сотрудничество, партнёрство и, в конце концов, жизнь с Политехом, — подчеркнула начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова. — Мы работаем, используя все каналы коммуникации: социальные сети, СМИ, систему сайтов вуза, спецпроекты и так далее, причём диверсифицируя контент под целевую аудиторию конкретного ресурса. И это даёт плоды: с июня 2022 года Политех стабильно входит в топ-10 рейтинга Минобрнауки, а с декабря 2022 года закрепился в топ-5. На наших ресурсах мы много рассказываем про науку, популяризируем научные исследования наших учёных, создаём подкасты, доступно объясняющие сложные процессы, проводим прямые эфиры с экспертами в Телестудии Политеха».

Одним из самых успешных кейсов продвижения научного бренда Политеха стал канал на Дзене «Теория большого Политеха», где можно найти статьи о новых технологиях и легендах науки, полезные советы и интересные факты от учёных.

Канал был создан в январе 2023 года, за это время органически было набрано свыше пяти тысяч двухсот подписчиков, общее количество показов наших материалов достигло четырёх миллионов с показателем дочитываемости свыше 146 тысяч. Канал выгодно отличает дизайнерское оформление рубрик и обложек для каждой статьи. По данным рейтинга Минобрнауки, канал Политеха на Дзене держится на первом месте среди всех вузов России. Но мы не останавливаемся, и каждый день продолжаем создавать уникальный и яркий образ науки в Политехе , — рассказала Марианна Дьякова.

Отрадно, что экспертный совет IX Всероссийской премии «За верность науке» высоко оценил вклад Петербургского Политеха в технологический суверенитет страны, ведь основной стратегический вектор СПбПУ в рамках программы развития «Приоритет-2030» направлен на разработку отечественных технологий и их внедрение в российскую промышленность , — отметила начальник Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

Лауреаты и дипломанты премии станут известны в октябре.

