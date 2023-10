Оплатить проезд по проспекту Багратиона можно онлайн на портале mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные водители могут оплатить проезд по проспекту Багратиона онлайн в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Такая возможность появилась сразу после открытия движения по магистрали.

«Специально искать счет не придется: если номер автомобиля указан в личном кабинете, в день проезда по трассе он автоматически отобразится в сервисе “Мои платежи”. На данный момент этой функцией воспользовались уже более 20 тысяч раз. Помимо этого, с начала года в сервисе “Мои платежи” горожане могут пополнять баланс транспондера для автоматической оплаты проезда по любым платным дорогам. Этой опцией сервиса воспользовались более трех тысяч раз. А вместе с открытием движения по Московскому скоростному диаметру у автолюбителей появилась и возможность онлайн-оплаты счетов за транзитный проезд», — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Если данные транспортного средства в личном кабинете не указаны, то найти счет можно с помощью виджета «Свидетельство ТС». В открывшемся окне необходимо указать государственный регистрационный номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). После этого пользователь увидит неоплаченные счета. При желании данные об автомобиле можно сохранить, чтобы не вводить в дальнейшем.

Кроме того, оплатить проезд по проспекту Багратиона можно через мобильные приложения «Парковки России», «Главная дорога» и на одноименном сайте. Подробнее о тарифах — в специальном разделе.

Как пополнить лицевой счет транспондера

В сервисе «Мои платежи» на mos.ru также можно пополнить лицевой счет транспондера. Это небольшое электронное устройство, которое размещается на лобовом стекле автомобиля и позволяет списывать средства за проезд по платным участкам дорог автоматически.

Лицевой счет транспондера отобразится в сервисе «Мои платежи», если номер телефона, указанный в профиле на портале mos.ru и в договоре с оператором платных дорог, совпадают. Если личный кабинет привязан к другому номеру, его нужно внести в профиль. Для этого в разделе «Документы и данные» следует перейти на вкладку «Транспорт» и нажать «Добавить транспондер». После этого сервис автоматически сформирует шаблон для оплаты, он отобразится вместе с балансом лицевого счета в соответствующем разделе. Благодаря этому каждый раз не нужно будет вводить данные транспондера и другую информацию вручную, достаточно нажать кнопку «Пополнить». Если используется несколько транспондеров разных операторов, то по каждому из них сервис создаст свой шаблон, где будет отображаться баланс и рекомендуемая сумма для пополнения.

На данный момент автолюбители могут пополнить на mos.ru транспондеры двух операторов платных дорог — АО «Новое качество дорог» и ООО «Объединенные системы сбора платы». Они позволяют оплачивать проезд на любых платных российских трассах и участках дорог.

Для удобства автомобилистов: жители столицы пополнили лицевой счет транспондера на портале mos.ru более двух тысяч раз

Какие еще возможности есть у автомобилистов

Пользователи портала mos.ru, не имеющие транспондера, могут оплатить транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Для столичных автовладельцев проезд по МСД бесплатный. Если машина зарегистрирована в другом регионе или государстве, счета выставляются по серии и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в течение пяти дней после поездки. Для этого данные об автомобиле должны быть указаны в личном кабинете на портале mos.ru. Подробнее о проезде по МСД — на сайте.

Кроме того, в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» автовладельцы могут оплачивать штрафы и эвакуацию. Они автоматически отображаются в разделе «Счета к оплате», если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и СТС. Также найти нужный счет можно с помощью виджета «Свидетельство ТС».

Сервис «Мои платежи» доступен на портале mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Это один из самых востребованных способов оплаты счетов у жителей столицы. Он автоматически находит неоплаченные счета, предоставляет доступ к архиву или дает возможность создать шаблон. Пользователи также могут оплачивать один или сразу несколько счетов без повторного заполнения форм и реквизитов.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

