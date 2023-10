Около 300 участников программы реновации переезжают в новостройку на Анненской улице

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Марьина Роща на северо-востоке столицы передана под заселение по программе реновации новостройка по адресу: улица Анненская, дом 6. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«К переселению в новостройку приступили еще свыше 290 жителей домов 5 и 7, корпуса 1 и 2 и дома 9, расположенных на Анненской улице», — уточнил Сергей Левкин.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, всем жителям четырех старых домов 29 сентября направили письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке.

«Со второго октября горожане приступили к осмотру жилья. Для удобства жителей на портале mos.ru работает суперсервис “Помощь при переезде в рамках программы реновации”, с помощью которого москвичи с полной учетной записью могут записаться на осмотр квартиры и подписание договора с выбором даты и времени, а также загрузить необходимые документы онлайн», — отметил Максим Гаман.

В новостройке 144 квартиры с современными планировками и отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации. На подземном этаже есть парковка. Дом и прилегающая благоустроенная территория обустроены для передвижения маломобильных граждан. На первом этаже здания расположен центр информирования по переселению.

Всего в районе Марьина Роща в рамках программы реновации планируется расселить 24 жилых дома. Новые квартиры получат 3,9 тысячи горожан. Обладателями нового жилья стали уже 520 человек.

На территории района утверждено восемь площадок для строительства новых зданий. На четырех из них дома уже возвели и передали под заселение. Коме того, специалисты строят еще один дом, проектируют две новостройки. На один жилой объект оформлена градостроительная документация.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации.

Ее утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые участники программы реновации въехали в новые дома в феврале 2018 года.

