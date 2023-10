Около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Ясенево появилась новая зеленая территория для прогулок и отдыха. Ее благоустроили рядом с новым ледовым дворцом. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Больше 40 лет между Тарусской и Ясногорской улицами находилось почти семь гектаров открытого пространства.

«По сути, это был неухоженный и плохо освещенный пустырь, пригодный разве что для прохода к метро и вечерней прогулки с собакой. В 2023 году на этой территории мы реализовали сразу два знаковых проекта. Во-первых, завершили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. И во-вторых, создали классный зеленый сквер», — написал Мэр Москвы.

Во время работы ландшафтные дизайнеры учитывали общую концепцию застройки района. Они сделали выбор в пользу регулярного сада со строгими прямыми и симметричными линиями новых пешеходных дорожек и прогулочных аллей.

Кроме того, провели большую работу по вертикальной планировке будущего сквера. С помощью геопластики дизайнеры создали холмы разной высоты, а среди них высадили более 40 крупномерных кленов, 3300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений.

«Осенью-весной озеленение будет продолжено — планируется высадить еще порядка 150 крупномеров и свыше 1230 кустарников. Среди них неизменно любимые москвичами липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник», — добавил Сергей Собянин.

Между холмов организовали уютные зоны отдыха, отделенные от основных прогулочных дорожек, здесь можно будет посидеть в тишине. А в карманах вдоль дорожек появились четыре стола для игры в шахматы.

По просьбе жителей района на бульваре установили сцену с навесом и амфитеатром на 1300 человек. Также здесь сделали качели — подвесили 14 сидений, на которых можно качаться вдвоем.

«Для детворы устроили шесть игровых зон. Места подобрали так, чтобы всем желающим было удобно до них добраться. Три из них находятся напротив дома 19 на Ясногорской улице, две — практически в центре сквера около амфитеатра, а последняя — недалеко от входа в ледовый дворец», — рассказал Мэр Москвы.

Обустроили и новые спортивные зоны. В сквере появилась площадка для стритбола, универсальная зона для игры в баскетбол или мини-футбол, а также зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами.

«Не забыли и про собачников. Раньше здесь не было специальной площадки, теперь такую организовали со стороны Тарусской улицы. Ее оснастили снарядами для тренировки и дрессировки собак, а также лавочками и навесами для хозяев», — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что, таким образом, в районе появился новый центр притяжения, который придется по вкусу жителям Ясенева.

