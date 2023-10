Новостройку по программе реновации в 3-м Новомихалковском проезде ввели в эксплуатацию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Коптево ввели в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения участников программы реновации. Новостройку возвели по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, дом 8, корпус 1. Один корпус трехсекционный, второй состоит из одной секции. Они объединены подземной парковкой на 123 машины.

«Это вторая новостройка, построенная по программе реновации, которую передадут под заселение в районе. Первым был дом 20б в Соболевском проезде», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Стиль новостройки — это современная трактовка неоклассицизма с большим вниманием к линиям. Здание отличает симметричная строгость и четкость прямых направляющих, двухцветный фасад в природных тонах и панорамные выступающие лоджии жилых квартир.

Всего в доме 259 квартир: 39 однокомнатных, 183 двухкомнатные и 37 трехкомнатных. Их готовая улучшенная отделка полностью соответствует утвержденным стандартам реновации.

Первые этажи корпусов полностью отданы под общественные помещения. Там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместились комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря и зона с почтовыми ящиками. В каждой секции установили современные лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов.

Дом оборудован системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали детскую площадку с качелями и горками. Для любителей уличного спорта установили новые тренажеры, турники и брусья.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации. Ее утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

