Мошенничество с «ремонтом» телефона – ВТБ раскрыл новую схему обмана клиентов банков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Как работает схема обмана с «ремонтом» или «страховкой» смартфона?

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему – россиян пытаются обмануть злоумышленники, представляющиеся службой поддержки банка. Технология работает следующим образом:

Мошенник звонит потенциальной жертве от имени банка. Легенда злоумышленников – предложение подключить страховые сервисы для смартфона, провести диагностику телефона или записаться на ремонт с гарантией. Доверчивому клиенту направляют ссылку на сайт, визуально похожий на сервис банка, где можно подключить услуги для безопасности смартфона. Жертва устанавливает приложение или подключает «опцию», из-за чего теряет контроль над онлайн банком. Мошенники списывают деньги и даже могут оформить кредит от имени клиента – должником перед банком останется жертва злоумышленников.

Новизна способа заключается в гибридном сценарии – совершается обман по телефону и дополнительно используются сайты, замаскированные под реальные банковские сервисы.

Как клиенту банка защититься от телефонного мошенничества?

Банки используют комплексную защиту для повышения безопасности клиентов. Однако и самим россиянам рекомендуют сохранять предельную бдительность:

установить определитель номера, в т.ч. для звонков в мессенджерах;

подключить страховую защиту банковских карт;

не соглашаться на предложения «перевести деньги на безопасный счет»;

при возникновении вопросов и сомнений обращаться за консультацией непосредственно в банк – по официальному номеру или в отделение;

не сообщать реквизиты карт и коды из SMS третьим лицам;

не передавать смартфон посторонним людям.

«Мошенники становятся все изощреннее в попытках обмануть своих жертв, но основное число схем построено на методах социальной инженерии – жертва сама переводит деньги злоумышленнику или предоставляет доступ к личному кабинету», – заявляют в ВТБ.

Эксперты призывают россиян критически относиться к любым поступающим звонкам и СМС, кем бы ни представлялся собеседник, а на смартфонах пожилых родственников настроить опцию «Белый список звонков» и, например, подключить подтверждение операций на дополнительный номер.

12:20 03.10.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI