Мошенничество с «ремонтом» телефона – ВТБ раскрыл новую схему обмана клиентов банков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Как работает схема обмана с «ремонтом» или «страховкой» смартфона?
Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему – россиян пытаются обмануть злоумышленники, представляющиеся службой поддержки банка. Технология работает следующим образом:
- Мошенник звонит потенциальной жертве от имени банка.
- Легенда злоумышленников – предложение подключить страховые сервисы для смартфона, провести диагностику телефона или записаться на ремонт с гарантией.
- Доверчивому клиенту направляют ссылку на сайт, визуально похожий на сервис банка, где можно подключить услуги для безопасности смартфона.
- Жертва устанавливает приложение или подключает «опцию», из-за чего теряет контроль над онлайн банком.
- Мошенники списывают деньги и даже могут оформить кредит от имени клиента – должником перед банком останется жертва злоумышленников.
Новизна способа заключается в гибридном сценарии – совершается обман по телефону и дополнительно используются сайты, замаскированные под реальные банковские сервисы.
Как клиенту банка защититься от телефонного мошенничества?
Банки используют комплексную защиту для повышения безопасности клиентов. Однако и самим россиянам рекомендуют сохранять предельную бдительность:
- установить определитель номера, в т.ч. для звонков в мессенджерах;
- подключить страховую защиту банковских карт;
- не соглашаться на предложения «перевести деньги на безопасный счет»;
- при возникновении вопросов и сомнений обращаться за консультацией непосредственно в банк – по официальному номеру или в отделение;
- не сообщать реквизиты карт и коды из SMS третьим лицам;
- не передавать смартфон посторонним людям.
«Мошенники становятся все изощреннее в попытках обмануть своих жертв, но основное число схем построено на методах социальной инженерии – жертва сама переводит деньги злоумышленнику или предоставляет доступ к личному кабинету», – заявляют в ВТБ.
Эксперты призывают россиян критически относиться к любым поступающим звонкам и СМС, кем бы ни представлялся собеседник, а на смартфонах пожилых родственников настроить опцию «Белый список звонков» и, например, подключить подтверждение операций на дополнительный номер.
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