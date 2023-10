Москва соединит города: как столичный опыт поможет улучшению транспортных связей между регионами страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Многолетний опыт и эффективно работающая транспортная инфраструктура Москвы станут основой для развития всего Центрального транспортного узла (ЦТУ). ЦТУ объединяет столицу с другими городами страны железнодорожным транспортом, который в будущем станет быстрее, надежнее и современнее. В состав узла входит 11 регионов — это Москва, Московская, Тульская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Калужская и Костромская области.

Между регионами, которые охватывает ЦТУ, уже сегодня совершается почти 75 процентов всех пригородных перевозок России. Однако стоит задача сделать их более совершенными и обеспечить пассажирам комфорт и высокий уровень транспортной мобильности.

Для этого была разработана федеральная программа развития Центрального транспортного узла. Если ее примет и утвердит Правительство России, то она будет реализована совместно с Правительством Москвы и ОАО «Российские железные дороги». Так как столица имеет колоссальный опыт в построении надежного транспортного каркаса, то первым этапом стало строительство и запуск наземного метро — Московских центральных диаметров (МЦД).

«Развитие Центрального транспортного узла станет импульсом для экономического роста как в столичном, так и в других регионах. Новый быстрый и комфортный транспорт повысит мобильность жителей, будет способствовать строительству нового жилья, росту деловой активности, расширению малого и среднего бизнеса. Будут созданы новые рабочие места как в столице, так и по всей стране. В рамках этого проекта по поручению Сергея Собянина в столичном регионе уже запущено четыре линии МЦД», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые линии Московских центральных диаметров — МЦД-1 и МЦД-2 — открыли в ноябре 2019 года. Ежедневно комфортные поезда перевозят по ним в среднем 620 тысяч пассажиров. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» связал подмосковные города Одинцово и Лобню. С открытием движения поездов транспортная доступность улучшилась для жителей 20 районов Москвы. МЦД-2 «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска упростил поездки для жителей почти 30 районов.

В конце августа этого года было открыто движение поездов по третьему Московскому центральному диаметру — Ленинградско-Казанскому, соединившему Зеленоград с подмосковным городом Раменское. С этого времени пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок по МЦД-3.

Сейчас им пользуются до 426 тысяч пассажиров в сутки. Общая протяженность нового диаметра составляет 85 километров. Сегодня на ней работает 38 станций, позже откроется еще три: Малино, Рижская и Митьково.

На МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» движение поездов открыли 9 сентября. Новая линия связала Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе.

Сейчас на четвертом диаметре 36 станций, в будущем откроют еще две — Беговую и Рижскую. Длина четвертого диаметра составляет 86 километров. Сейчас это самая протяженная линия наземного метро.

Будет создан и пятый диаметр — «Ярославско-Павелецкий». Это масштабный проект, который планируется реализовывать поэтапно. МЦД-5 свяжет подмосковные города Пушкино, Щелково и Домодедово. Его протяженность составит около 89 километров, в него войдет 39 станций. Для реализации проекта потребуется соединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги, которые сейчас являются разрозненными. Эту задачу планируется решить с помощью строительства тоннеля под центром Москвы. Предполагается, что подземный участок пройдет под Рижским вокзалом, сталинской высоткой около станции метро «Красные Ворота», парком «Зарядье» и Павелецким вокзалом. Тоннель свяжут со станциями Московского метрополитена. Новый диаметральный маршрут может стать самым востребованным у москвичей и жителей Московской области. По предварительным прогнозам, им будут пользоваться ежедневно не менее 600 тысяч пассажиров.

Следующий этап развития ЦТУ — это улучшение железнодорожного сообщения между Москвой и областными центрами ближайших субъектов Российской Федерации. К 2030 году планируется существенно сократить интервалы движения пригородных поездов и обновить подвижной состав. Сейчас жителям таких городов, как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир, приходится ждать пригородного электропоезда от 45 минут до трех часов. Через семь лет между столицей и областными центрами железнодорожное движение станет более интенсивным. Предполагается, что пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20–30 минут. По прогнозам экспертов, время ожидания поезда на вокзалах в региональных центрах ЦТУ сократится в шесть раз. Для этого железнодорожникам предстоит провести большую работу по обновлению инфраструктуры на отдельных участках. На российских заводах будут изготовлены современные поезда, более удобные для пассажиров.

В регионах, которые соединяет ЦТУ, проживают более 31 миллиона человек. Планируется, что к 2030 году, когда узел будет полностью готов, транспортное сообщение может улучшиться почти для четверти населения страны.

