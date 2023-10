Метро готовится к зиме: в вестибюлях станций установят шесть тысяч вторых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский метрополитен готовится к зиме. Уже началась установка вторых дверей в вестибюлях станций. До конца октября на входы в метро вернут около шести тысяч дверей. Они препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях.

Также проведены проверки тепловых сетей, систем обогрева лестниц и обслуживания воздушно-тепловых завес. Кроме того, до конца месяца все кондиционеры в вагонах переключат на зимний режим.

«Московский метрополитен ежегодно проводит две большие подготовки инфраструктуры к смене сезонов — летнего и зимнего. В преддверии холодов мы проверяем исправность всех систем, которые будут задействованы в работе транспорта зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными. Продолжаем делать городской транспорт еще надежнее и удобнее, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

