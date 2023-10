Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Московский физико-технический институт и Заочная физико-техническая школа приглашают учителей физики и математики пройти курсы повышения квалификации.

Две программы — «Совершенствование компетенций учителя математики в системе базового, профильного и дополнительного образования» и «Совершенствование компетенций учителя физики в системе базового, профильного и дополнительного образования» — будут организованы в дистанционном формате в период с 20 ноября по 11 декабря. Срок освоения программы — 72 академических часа.

По итогам прохождения программы выдается удостоверение о повышении квалификации. Лекции ведут преподаватели кафедр общей физики и высшей математики МФТИ. Заявки принимаются до 6 ноября 2023 года.

Регистрация и подробности на сайте ЗФТШ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI