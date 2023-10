Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 430 первокурсников зачислены на ключевые инженерные специальности по итогам приемной кампании 2023 года в Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), чья базовая кафедра располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Система среднего профессионального образования, как наиболее гибкая и быстро адаптирующаяся к запросам рынка, сегодня обеспечивает Москву специалистами самых востребованных профессий. К примеру, в связи с динамичным развитием отрасли беспилотных авиасистем МГОК в три раза увеличил набор студентов на специальность “Эксплуатация БАС” — с 25 до 75 человек», — рассказал Владислав Овчинский.

Образовательные программы колледжа составлены с учетом конкретных запросов работодателей, что позволяет выпускникам получать предложения от ведущих российских предприятий с возможностью дальнейшего карьерного роста. Абитуриенты выбирали себе будущую профессию по 17 специальностям. Наибольшей популярностью пользовались такие направления, как «Технология машиностроения», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Эксплуатация БАС», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Информационные системы и программирование», «Аддитивные технологии».

«Базовая кафедра МГОК позволяет восполнять дефицит инженерных профессий для инновационных промышленных предприятий. Так, в этом году набор на специальность “Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств” с 25 человек увеличился до 50», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса «Технополис. Кадровый резерв» располагается на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы с 2018 года. Ежегодно она выпускает около 400–500 студентов.

«Уже 933 человека подали оригиналы аттестатов в МГОК и рекомендованы к зачислению, в прошлом году эта цифра превышала 700 абитуриентов. В приемную кампанию 2023 года был расширен набор на ключевые инженерные специальности, например на “Технологию машиностроения” цифра увеличилась с 25 до 75 бюджетных мест. Большим спросом пользуется направление “Мехатроника и мобильная робототехника”. На 50 мест абитуриенты подали 274 заявления. Современные молодые люди уже в школе осознают, что успешное карьерное будущее можно построить только на высокотехнологичных производствах и в таких динамично развивающихся отраслях столицы, как авиастроение, двигателестроение и машиностроение», — рассказал директор МГОК Юрий Тарасенко.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

