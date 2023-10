Итоги приёма иностранных студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершилась приёмная кампания по набору иностранных абитуриентов, желающих пройти обучение по основным образовательным программам в Политехническом университете.

СПбПУ — один из самых востребованных у иностранных студентов российских вузов. Интерес к образовательным программам Политеха традиционно проявляют абитуриенты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции, Туркменистана, Египта, Сирии и Саудовской Аравии. В этом году наблюдается рост количества абитуриентов из стран Африки и Ближнего Востока.

СПбПУ предлагает широкий выбор программ обучения на английском языке в различных областях: инженерные и технические специальности, IT, экономика цифрового предприятия, энергетика, менеджмент, международный бизнес. Самыми популярными направлениями в этом году стали IT, градостроительство, дизайн, инфокоммуникационные технологии, экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, лингвистика и регионоведение.

В 2023 году приемная комиссия приняла более двух с половиной тысяч заявок на поступление от иностранных граждан, включая и соотечественников. Вступительные испытания прошли 2200 человек. В бакалавриат и специалитет было зачислено 1360 человек, в магистратуру 531 человек. Из них по квоте Правительства РФ — 386 человек.

К обучению в аспирантуре в этом году приступят 76 иностранных аспирантов, 50 из которых зачислены на бюджет, из них 23 аспиранта — это победители международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project , что в восемь раз больше, чем в 2021 году.

Поздравляем с зачислением и желаем успешной учебы! Напоминаем, что иностранные абитуриенты могут пройти отборочные и конкурсные мероприятия и выиграть возможность учиться в Политехническом университете бесплатно (за счёт средств бюджета Российской Федерации) в следующем учебном году:

с 1 сентября начался приём заявок на поступление на бюджет для иностранных граждан по направлению Министерства науки и высшего образования РФ (по квоте). Подробную информацию об этом можно получить в соответствующем разделе на официальном сайте СПбПУ .

начался приём заявок на поступление на бюджет для иностранных граждан по направлению Министерства науки и высшего образования РФ (по квоте). Подробную информацию об этом можно получить . с 15 сентября стартовал первый отборочный этап Международной студенческой олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project для тех, кто хочет продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре (окончание приёма заявок 10 декабря 2023 года).

