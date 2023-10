Исторические здания и не только: в Москве с 2020 года восстановили 520 ветхих построек

Source: MIL-OSI Russian Language News

За 2,5 года в столице восстановили более 500 ветхих объектов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С 2020 года город занимается выявлением ветхих построек во всех административных округах для их последующего ремонта и возврата в хозяйственный оборот. Специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы вместе с собственниками таких строений определяют ключевые этапы обновления и принимают участие в разработке дорожных карт.

«Масштабная реализация проекта началась в этом году. За восемь месяцев 2023-го в столице отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Всего с 2020-го в Москве восстановили 520 таких объектов», — сообщил Владимир Ефимов.

Выявление ветхих объектов — важнейший элемент профилактики правонарушений и сохранения архитектуры столицы. Заброшенные и неприглядные, они не только портят внешний вид города, но и несут потенциальную угрозу для жителей из-за своего аварийного состояния. С 2020 года в Москве демонтировали 786 таких построек. Одновременно ремонтируются строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия.

Наглядными примерами такого преображения стали обновленные здания в историческом центре города. В Басманном районе отреставрировали объект культурного наследия федерального значения — Фанагорийские казармы, памятник архитектуры второй половины XVIII. Он расположен по адресу: Бригадирский переулок, дом 13, строение 5. Госинспекция по недвижимости совместно с собственником и столичным Департаментом культурного наследия создала дорожную карту по восстановлению объекта и провела фасадные работы.

«Сейчас в работе Госинспекции по недвижимости находится свыше 2,1 тысячи ветхих значимых построек. Некоторые из них выходят фасадами на центральные улицы и заслуживают особого внимания. Завершить комплекс мероприятий планируется к концу 2025 года», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице реставрируют здания и обучают специалистов в этой области, бережно сохраняют археологические находки, проводят тематические форумы и мастер-классы, а также знакомят всех желающих с историей города. Благодаря этому Москва интересна не только ее жителям, но и путешественникам.

