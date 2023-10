Инвестор сможет построить торговый центр в Зеленограде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставит на торги по аренде земельный участок в Зеленограде. Инвесторы смогут построить там торговый центр площадью около двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Осенью на торги по аренде планируется выставить 0,23 гектара земли в Зеленограде для строительства торгового центра. Участок расположен на улице 1 Мая. Инвестор сможет возвести там здание площадью почти две тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Земельный участок находится недалеко от станции Крюково третьего Московского диаметра, рядом расположены два микрорайона с многоэтажной застройкой.

С победителем заключат договор аренды на четыре года и 10 месяцев. После того как торговый центр построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

