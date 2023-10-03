Инвесторы смогут разместить торговые автоматы с едой и напитками в Измайловском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Победители городских торгов смогут разместить четыре вендинговых автомата в Измайловском парке. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционах на право размещения в Измайловском парке четырех торговых автоматов: трех с прохладительными напитками и одного со снековой продукцией. Торги пройдут 11 октября в электронной форме», — рассказал он.

Инвестор сможет установить автомат со снековой продукцией у входа в парк рядом с Круглым прудом. Здесь будут продаваться чипсы, сухарики, семечки, орешки, крекеры, шоколадные батончики, попкорн, кукурузные палочки и другие снеки.

Автоматы с напитками появятся возле Круглого пруда, шахматного павильона и на Северной площади. Их ассортимент может включать питьевую воду, квас, соки и другие безалкогольные напитки в промышленной упаковке.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 6 октября. Для этого необходима регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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