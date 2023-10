Инвесторы построят 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За восемь месяцев 2023 года город согласовал договоры участия, по которым инвесторы возведут в столице школы, детские сады и поликлиники, вложив в них почти 119,8 миллиарда рублей.

«Столичные инвесторы участвуют в создании и развитии социальной структуры города. Вместе с жилыми домами они строят и социально значимые объекты по договорам участия: детские сады, школы, поликлиники. За восемь месяцев 2023 года город согласовал возведение 78 таких объектов: 37 детских садов для 8,5 тысячи воспитанников, 36 школ и образовательных комплексов для 32,8 тысячи учеников, а также пяти поликлиник почти на две тысячи посещений в сутки. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 119,8 миллиарда рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят по ним социально значимые объекты в рамках строительства жилья. Теперь при планировании новых кварталов учитывается, что инвестор обязан не только построить новое жилье, но и обеспечить жителей объектами социальной инфраструктуры.

«В ТиНАО за восемь месяцев согласовано возведение 25 объектов: 22 школ и детских садов более чем на 14 тысяч мест, а также трех поликлиник на 1,3 тысячи посещений в сутки. В семи округах столицы по договорам участия появится 53 объекта образования для 27 тысяч учеников и воспитанников, а также две поликлиники, которые смогут ежедневно посещать 520 человек», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На юге столицы возведут 10 социально значимых объектов, на юго-востоке и востоке — по девять, на западе — восемь, на севере — семь, на северо-западе — шесть и на северо-востоке — четыре.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте столицы влияет на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды жителей. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на потребности человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

